Microcentro Cuenta ya tiene ganadores en sus concursos Microcentro Cuenta Cuentos Terror y Microcentro Cuenta Historietas

Ambos certámenes tuvieron una destacada convocatoria: se recibieron un total de 1970 cuentos de terror y 176 propuestas de historietas. Como en su edición anterior, el microcentro porteño fue el protagonista principal de ambos concursos.

El jurado de Microcentro Cuenta Cuentos de Terror, integrado por Mariana Enriquez, Lala Toutonian y Fabián Casas, declaró ganador al cuento «El pisapapas» del autor Lucas Herculano Magalhães Leiros. Entre los fundamentos del dictamen sostuvieron que: “Hay en el relato una progresión de la frustración cotidiana que va en ascenso hacia la autodestrucción de modo impactante. El autor construye la deshumanización del personaje principal con una base sólida y un perturbador tono envolvente, donde las relaciones desgastadas y la violencia extrema toman un giro grotesco y potente mientras explora la desesperación con pocos y efectivos recursos literarios”.

Además, resultaron finalistas:

Camila Parrotta con “El amor yace ensangrentado”

Cristina Civale con “El volvió esa navidad”

Carlos La Casa con “Los descartados”

Yamila Bianco con “Los pies de grasa”

Ana Sevilla con “Que ni se te ocurra”

Verónica Cassia con el cuento “El locutorio”

Mónica Josid con el cuento “Tela de araña”

Lourdes Oliveiro con “Total fire: el nuevo estilo que marca tendencia”

Tanto Mónica José Josid como Verónica Cassia recibieron una mención especial por sus cuentos.

Por su lado, el jurado de Microcentro Cuenta Historietas, integrado por Maitena, Miguel Rep y Martín Ramón, declaró ganadoras ex aequo a las historietas “Recuerdo” de Ignacio Carloni y “El hidropajaro” de Ian Debiase.

Entre sus fundamentos destacaron que “ambas historietas, con estilos de dibujo muy diferentes pero ambos maravillosos, transmiten esa rara sensación de que en el microcentro miles de historias pueden estar sucediendo en simultáneo, pero, a la vez, cada una tiene su tiempo y su lugar”, dictaminaron los destacados integrantes del jurado.

Los otros finalistas elegidos fueron:

Sofia Gracia Grandinetti con la historieta “Golpe de suerte”

Ignacio Minaverry con “Un avión negro”

David Pitucardi con “Ratuki & Ratuki”

Marcelo Andrés Riva con “3 de Julio”

Mariano Antonelli con “La voz de Leonora”

Leonardo Arias Tozzini con “Los sincrónicos”

Los ganadores de ambos certámenes recibirán $2.000.000 (dos millones de pesos argentinos) y las obras finalistas elegidas formarán parte de dos antologías que serán publicadas bajo los sellos Emecé y Planeta Cómic, ambos del Grupo Planeta.

Desde Australia, la escritora Mariana Enríquez destacó la cantidad y calidad de los cuentos recibidos: “Muchos dieron miedo y estaban muy bien escritos pero siempre tiene que haber un ganador. No fue nada fácil elegirlo porque había varios cuentos que podían serlo. El ganador maneja un horror muy profundo, una desdicha muy profunda. Es un cuento que comienza costumbrista y luego se pone distópico. Es sórdido con un final a todo volumen. Muy sorprendente y con un recurso muy inteligente”, afirmó a través de un video proyectado.

En el acto de premiación también estuvo presente Maricel Carretti, Gerenta de Sustentabilidad corporativa de la Fundación Banco Macro, quien afirmó que “nuestro objetivo, como Fundación, es la generación de empleo. Encontramos sentido al régimen de mecenazgo cuando entendimos que 6 de cada 10 puestos en la ciudad están atados a las industrias culturales que tienen que ver con los libros, con la danza, con la recuperación de patrimonios y fue así que nos fuimos acercando a un montón de proyectos muy virtuosos y desde hace tres años junto a Microcentro Cuenta hacemos esto que nos llena de orgullo”.

Por su parte, Javier Grosman, director general de Superacción y de Microncentro Cuenta, destacó la calidad y la cantidad del material recibido para los concursos: “Yo no creo en lo cuantitativo, creo más en lo cualitativo, pero quería hacer una mención porque lo que ha pasado con estos concursos nos sorprende. Entre las dos ediciones que hicimos se presentaron más de 5.000 trabajos. Esto habla de una pasión por Buenos Aires, una pasión por producir y por crear. Estamos muy orgullosos y emocionados”

De igual forma Ignacio Iraola, coordinador general de los concursos, señaló que “hay mucha gente que escribe y toda esa gente que escribe no tiene una manera de canalizar lo que hacen. Por eso siempre aconsejo a todos los escritores, que me preguntan cómo publicar, que vayan a los concursos porque ahí está garantizada la lectura y sobre todo con jurado de lujo como el que tuvimos acá. También quiero decirles que militen los libros porque estamos en un momento bastante complicado en la industria. Regalen libros, siempre es el mejor regalo”.

Fabián Casas celebró la existencia de los concursos porque “lo más potente de todo es la idea de tener una actitud afirmativa y escribir y mandar porque son lugares donde uno se puede se puede empezar a dar a conocer”.

Por su parte, Lala Toutonian destacó, a partir de la lectura de los cuentos presentados, como va cambiando el género de terror: “Me encuentro con que el terror hoy, en estos cuentos tan contemporáneos, tienen más que ver con lo cotidiano, con esta cosa sucia del día a día. La frustración es un tópico de terror y la resignación es otra herramienta para trabajar el terror. Muchas otras cosas empiezan a ser factores para narrar nuestra realidad”.

De igual forma Maitena, señaló que para el jurado de historietas “era importante darle un lugar a personas que no habían publicado tanto y que no se conocían porque dentro de los participantes había profesionales. La verdad que el nivel de todos los trabajos que llegaron a la última selección fue buenísimo y fue difícil elegir porque realmente había historietas muy lindas”. También señaló la importancia de contar con libros para publicar porque “es el alojamiento de la historieta en la actualidad. Ya no existen casi revistas o diarios que publiquen historietas. Entonces estos concursos abren la posibilidad de mostrar el trabajo y publicarlo.”

Martin Ramón expresó que: “nosotros trabajamos hace mucho con historietas y sabemos el tiempo que lleva hacer una y todas fueron de una calidad increíble. Es una grata sorpresa de seguir conociendo artistas nuevos y nuevas”.

Miguel Rep se refirió a la tarea de elegir a los ganadores que en el caso de la historieta tiene la ventaja de “el ojo entrenado, más o menos formado, que allanó bastante el camino para llegar a un acuerdo, que fue unánime”.

Microcentro Cuenta es una plataforma de comunicación y generación de contenidos que busca integrar, promover y articular diversas expresiones artísticas que tienen al microcentro porteño como protagonista, contribuyendo a su transformación y resignificación cultural. La iniciativa impulsa nuevas narrativas sobre la ciudad, fomenta la creación local y sigue descubriendo autores de todas las edades, géneros y estilos, tanto en literatura como en novela gráfica.

Desde 2023, Microcentro Cuenta desarrolla una amplia agenda de actividades artísticas en el espacio público, incluyendo muestras, performances, instalaciones, teatro, música y literatura. En colaboración con instituciones culturales públicas y privadas, promueve una programación cultural común en diferentes espacios del microcentro.

El proyecto ha sido declarado de interés cultural por el Ministerio de Cultura de la Ciudad a través del programa Mecenazgo Participación Cultural y cuenta con el apoyo de Banco Macro, Leyendo.Arg y Grupo Editorial Planeta.