Los All Blacks golearon a Australia 57 a 22 y ganaron la Bledisloe Cup por 20ma. vez

El seleccionado de Nueva Zelanda, los All Blacks, iniciaron hoy el Rugby Championship 2021 con una goleada ante Australia, los Wallabies, por 57 a 22 (PT 21 a 15), en el Eden Park de Auckland, logrando además por vigésima vez consecutiva la Bledisloe Cup, trofeo que anualmente disputan ambos países oceánicos.

La fecha inaugural del Championship continuará hoy a las 12.05 de nuestro país cuando el seleccionado argentino, Los Pumas, visite en Porth Elizabeth a Sudáfrica, los Springbooks, vigentes campeones mundiales.

El resultado es trascendental para los All Blacks, ya que se trata de un marcador récord contra los Wallabies y significa que han retenido la Bledisloe Cup por vigésimo año consecutivo, ya que Australia levantó el famoso trofeo por última vez en 2001.

Nueva Zelanda logro ocho ocho tries por intermedio de Codie Taylor (2), Rieko Ioane, Ardie Savea, Brodie Retallick, Sevu Reece, Will Jordan y David Havili, sumando a ello cinco conversiones de Richie Mo'unga, dos de Beauden Barrett y un penal de Damian MacKenzie.

Para los Wallabies, Andrew Kellaway anotó un par de tries y Tate McDermott también anotó, mientras que Noah Lolesio añadió un penal y dos conversiones.

La semana pasada se jugó el primer test por la Bledisloe Cup, es al mejor de tres y los All Blacks ganaron 33-25, por lo cual, al vencer hoy se asegurado el trofeo, antes de jugar el tercer test como visitantes en el Optus Stadium de Perth el 28 del actual.

El marcador parece demostrar una superioridad aplastante de Nueva Zelanda pero Australia a lo largo de los 80 minutos hoy y la derrota anterior demostró no estar muy lejos en la mayoría de las facetas de juego, simplemente no pudieron igualar a los All Blacks en cuanto al juego ofensivo y las múltiples opciones para llegar al try.

Los Wallabies gestaron un prometedor juego pero al carecer de cohesión en el centro del campo, tomando opciones equivocadas y las numerosas intercepciones le dieron la chance al local de conseguir una diferencia de 35 puntos.

Nueva Zelanda formó con Damian McKenzie; Will Jordan, Rieko Ioane, David Havili y Sevu Reece; Richie Mo’unga y Aaron Smith; Ardie Savea, Dalton Papalii y Akira Ioane; Samuel Whitelock y Brodie Retallick; Nepo Laulala, Codie Taylor y George Bower.

Por su parte, Australia lo hizo con Tom Banks; Andrew Kellaway, Hunter Paisami, Matt To’omua y Marika Koroibete; Noah Lolesio y Tate McDermott; Rob Valetini, Michael Hooper y Lachlan Swinton; Matt Philip y Darcy Swain; Allan Alaalatoa, Brandon Paenga-Amosa, James Slipper.