América, de DT Solari, continúa ensanchando diferencias en México

América, del técnico argentino Santiago Solari, continúa ensanchando diferencias como líder del torneo Apertura del fútbol de México, al derrotar anoche por 1-0 a Tigres, en partido válido por la 15ta. fecha.

En el estadio Azteca del Distrito Federal, el conjunto orientado por el rosarino Solari, de 45 años, alcanzó el décimo triunfo en el certamen, que encabeza con 34 unidades.

El delantero Henry Martin, a los 8 minutos de la segunda parte, estableció la ventaja en favor de las "Águilas".

En Tigres, que continúa tercero con 22 unidades, atajó el arquero rosarino Nahuel Guzmán (ex Newell's), mientras el bonaerense Guido Pizarro (ex Lanús) se alistó en la zona central de la cancha.

Por su lado, León, el elenco que orienta el entrenador Ariel Holan (ex Independiente), venció como visitante al Puebla, por 1-0

El defensor argentino Juan Pablo Segovia (ex Los Andes), con un tanto en contra de su valla (St. 21m.), le dio la victoria a un conjunto que también contó con Ramiro González Hernández (ex Instituto de Córdoba) y el cordobés Santiago Colombatto (ex Cagliari, Pisa y Perugia, todos de Italia).

Necaxa, el conjunto que comanda Pablo Guede (ex DT de San Lorenzo y Nueva Chicago), batió por 1-0 al anfitrión Monterrey. El único tanto fue obra del uruguayo Rodrigo Aguirre, en tiempo de descuento.

En Necaxa, que arribó a los 17 puntos, se desempeñó desde el comienzo el delantero Maximiliano Salas (ex All Boys).

En Rayados, en tanto, se alineó como titular el volante Matías Kranevitter, mientras que el mendocino Rogelio Funes Mori (también ex River Plate) ingresó en la segunda etapa.

En tanto, Cruz Azul, con los concursos de Guillermo "Pol" Fernández (ex Boca) y Walter Montoya (ex Rosario Central), igualó 1-1 como visitante de Chivas, en Guadalajara.

En el anticipo del viernes, Mazatlán derrotó a Querétaro, por 2-1.