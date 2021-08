El argentino Alzugaray convierte por duplicado en Ecuador

El mediocampista argentino Lisandro Alzugaray convirtió esta noche un doblete para Universidad Católica, que igualó 2-2 con Liga Deportiva Universitaria de Quito, en partido válido por la tercera fecha de la segunda fase de la Liga Pro del fútbol de Ecuador.

El jugador entrerriano, de 31 años y que supo vestir las camisetas de Newell’s y Central Córdoba de Santiago del Estero, anotó a los 24 y 41 minutos de la primera etapa, según registró un informe del sitio ‘Ecuagol’.

En la LDU, equipo que dirige el técnico santafesino Pablo Marini (exDT de Newell’s) convirtieron el uruguayo Matías Zunino y Djorkaeff Reasco.

En Universidad Católica atajó el argentino nacionalizado ecuatoriano Hernán Galíndez (ex Rosario Central), mientras que el delantero Juan Manuel Tévez (ex Brown de Puerto Madryn) actuó 64 minutos.

En Liga se alistaron el arquero Adrián Gabbarini (ex Independiente) y el mediocampista Ezequiel Piovi (ex Almagro).

Por su lado, el delantero santafesino Jonatan Bauman también anotó por duplicado para el líder Independiente Del Valle (9 puntos), que venció como visitante y por 2-0 al Mushuc Runa, en Ambato.

En el elenco del Sangolquí, el atacante (ex Colón de Santa Fe, Patronato de Paraná e Instituto de Córdoba) marcó a los 15 minutos del primer tiempo y a los 37m., del segundo, mediante un tiro penal.

También fueron titulares en Independiente Del Valle, campeón de la Copa Sudamericana 2019, los argentinos Cristian Pellerano (ex Nueva Chicago) y Lorenzo Faravelli (ex Gimnasia La Plata). E ingresaron en la segunda parte Nicolás Previtali (ex Atlanta) y Mateo Carabajal (ex Arsenal).

En Mushuc Runa, en tanto, entró en la segunda etapa el exdelantero de Chacarita, Santiago Giordana.

Por último, Barcelona, que está en cuartos de final de Copa Libertadores (eliminó a Vélez Sarsfield) y es dirigido por el DT cordobés Fabián Bustos, le ganó por 2-1 a Guayaquil City. Uno de los tantos del equipo ganador fue obra del argentino Leandro Martínez (ex Chacarita y River).