Argentino Bertoglio anota en la Superliga de fútbol de Grecia

El mediapunta argentino Facundo Bertoglio contribuyó hoy con un gol para Aris Salónica, que batió con facilidad a Panaitolikos, por 5-1, en la continuidad de la 7ma. Fecha de la Superliga de fútbol de Grecia.

El exjugador de Colón de Santa Fe, Huracán y Aldosivi de Mar del Plata, entre otras instituciones, sumó la segunda conquista del elenco ganador, a los 34 minutos de la primera mitad.

En Aris Salónica, que reúne 8 unidades en la tabla, también se desempeñó desde el comienzo el exmediocampista de Instituto de Córdoba, Mateo García. Mientras que Daniel Mancini, extremo que supo vestir la camiseta de Newell’s, ingresó en la segunda parte, según el sitio Soccerway.

En tanto, en Panaitolikos, que reúne 5 puntos y figura en la parte baja de las posiciones, jugó como titular el exmarcador de punta de Racing y Quilmes, Braian Lluy.

El líder Olympiakos (17 puntos) superó por 2-1 a PAOK Salónica, mientras que el escolta AEK Atenas (16) doblegó como visitante a Volos (13), que tuvo en sus filas a Franco Ferrari (ex Tiro Federal de Rosario), Fausto Grillo (ex Vélez) y Julián Bartolo (ex Acassuso).

También jugaron OFI Creta 0 (con Miguel Mellado y Juan Neira)-Lamia 0.