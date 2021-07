El argentino Braian Arregui perdió ante el estadounidense Delante Johanson pese a derribarlo

El boxeador argentino Braian Arregui perdió hoy por puntos ante el estadounidense Delante Johnson, pese a que lo derribó en el segundo round, en un fallo discutido, en un combate en la categoría hasta 69 kilogramos en el Arena Kokugikan, por los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El argentino, nacido en la provincia de Entre Ríos y con dos combates como profesional, ambos ganados por fuera de combate, envió a la lona con un preciso zurdazo al estadounidense en el segundo asalto y en el primero y en el tercero el desarrollo del combate fue parejo.

No obstante, los arbitro determinaron que el estadounidense fue el ganador y Arregui, de 21 años, quedó eliminado en la primera ronda.

Tras el combate Arregui señaló: "Me sentí incomodo y atado, me duele perder en primera ronda de un Juego Olímpico. No me sentí ni ganador ni perdedor, fue una pelea horrible para mi".

El boxeo argentino cerró su primera jornada con una derrota y un triunfo, el que había obtenido previamente pasada la medianoche el santafesino Mirco Cuello por puntos en decisión dividida ante el alemán Hamsat Shadalov de la categoría hasta 57 kilos.

Cuello, de 22 años y ganador de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018, fue más certero con sus golpes en una pelea de intenso desarrollo y que culminó con un cerrado fallo.