El argentino Nicolás Gaitán fue presentado en Peñarol de Uruguay

El futbolista argentino Nicolás Gaitán, quien se inició en Boca, fue presentado hoy como nueva figura de Peñarol de Uruguay y puede ser considerado por el entrenador Mauricio Larriera para jugar el jueves ante Paranaense de Brasil, una de las semifinales de la Copa Sudamericana.

"Agradezco a todos porque me recibieron en forma espectacular. Siempre tuve gente uruguaya en los equipos que jugué. Peñarol me hizo sentir que me quería, eso me sedujo. Desde que llegué todas las personas se pusieron a disposición para ayudarme. Nunca sentí que recién llegaba y eso hace que todo sea más simple", dijo Gaitán en Tenfield.

Gaitán, exjugador de Benfica y Braga (Portugal), Atlético Madrid, Chicago Fire de Estados Unidos y Lille de Francia, agregó: "Peñarol es un gigante en Sudamérica, con mucha historia. Estar en una Copa internacional es el gran anhelo de todos. No vine solo por la Sudamericana sino también el torneo local, el fútbol uruguayo es aguerrido y Peñarol te obliga a ganar".

En Peñarol, en donde juegan los argentinos Ariel Nahuelpán y Damián Musto, Gaitán jugará con la casaca 30.