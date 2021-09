Arsenal y Colón aburrieron en Sarandi con 90 minutos plagados de errores

Arsenal y Colon empataron 0 a 0 en un partido plagado de errores y pases fallidos, correspondiente a la undécima fecha de la Liga Profesional Argentina y disputado en la localidad bonaerense de Sarandí.

Con este resultado, Colón "trepó" al octavo puesto de la tabla con 16 puntos, mientras que local –el equipo que más goles recibió con 18- no logró salir de la última posición con una magra cosecha de 8 unidades.

Ambos equipos se estudiaron en los primeros minutos hasta que Arsenal comenzó a mostrarse más agresivo, aunque las imprecisiones en pases cortes dominaron los primeros 15 minutos.

A los 21 minutos, el árbitro Yael Falcón Pérez cobró un penal a favor de Arsenal luego de una incursión de Papa, que terminó tirando un centro que pegó en el hombro de Meza y no pareció penal. El encargado de ejecutarlo fue Nicolás Mazzola, quien ante un especialista en penales como Burián elevó el remate un metro y medio arriba del travesaño.

En el segundo tiempo no cambió el desarrollo. Ambos equipos siguieron perdidos en sus imprecisiones hasta el minuto 40, cuando Medina desvió un "bombazo" de Pierotti tras una buena triangulación de futbolistas santafesinos.

Con un par de tiros de esquina en el alargue, Arsenal logró complicar a Colón, pero Burián pudo más que los numerosos cabezazos en su área.

=Síntesis=

Arsenal: Alejandro Medina; Gastón Benavidez, Gonzalo Goñi, Gastón Suso y Emiliano Papa; Dardo Miloc, Emiliano Méndez, Brian Farioli, Nicolás Castro, Matías Belloso y Nicolás Mazzola. DT: Israel Damonte.

Colón de Santa Fe: Leonardo Burian; Eric Meza, Bruno Bianchi, Rafael Delgado y Gonzalo Piovi; Christian Bernardi, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro y Alexis Castro; Nicolás Leguizamón y Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

Cambio en el primer tiempo: Facundo Mura por PIovi (C) a los 25'.

Cambios en el segundo tiempo: Lucas Albertengo por Mazzola (A) y Facundo Kruspzky por Farioli (A) a los 17', Cristian Ferreira por Castro (C) a los 18´, Lucas Beltrán por Leguizamón (C) a los 30, Santiago Pierotti por Bernardi (C) a los 36'.

Amonestados: primer tiempo Suso (A) a los 30'; en el segundo, Farioli (A) a los 12', Papa (A) a los 13', Bianchi (C) a los 29' y Delgado (C) a los 41'.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Cancha: Julio Humberto Grondona (Arsenal de Sarandí)