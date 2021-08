Atlanta United, con goles argentinos, superó a Columbus Crew en la MLS

Atlanta United, con un doblete de Ezequiel Barco y un gol de Marcelino Moreno, superó esta noche de visitante a Columbus Crew por 3 a 2, en partido válido por la 18va fecha de la Major League Soccer (MLS), de Estados Unidos.

Barco (exdelantero de Independiente) marcó sus conquistas en el primer tiempo, la segunda por tiro penal; y Moreno (exjugador de Lanús) lo hizo también desde los 12 pasos, en el segundo período.

Para el perdedor, que contó desde el inicio con el cordobés Lucas Zelarayán (exvolante de Belgrano de Córdoba), anotaron el ghanés Jonathan Mensah y el portugués Pedro Santos, según detalló el sitio Flashscore.

Atlanta también ofreció concurso titular al zaguero Alan Franco (ex Independiente) y la mediocampista Santiago Sosa (ex River Plate).

Cincinnati, con los volantes Alvaro Barreal (ex Vélez) y Luciano Acosta (ex Boca) y la anotación del brasileño Brenner, igualó 1-1 con Orlando City, que tuvo de titulares a los defensores Rodrigo Schlegel (ex Racing) y Emannuel Más (ex Boca y San Martín de San Juan), marcando el portugués Nani.

Por su parte, Minnesota venció a Houston Dynamo por 2 a 0, con la participación inicial del mediocampista Emanuel Reynoso (ex Boca y Talleres de Córdoba), y con las definiciones de Brent Kallman y el finlandés Robin Lod.

En Houston fue titular el volante Matías Vera (ex Nueva Chicago) e ingresó en la segunda etapa el delantero Mateo Bajamich (ex Instituto de Córdoba).

New York FC, de visitante, empató con Toronto FC 2 a 2, contando con el delantero Valentín Castellanos de titular y con el mediocampista Maximiliano Moralez (ex Racing y Vélez), ingresado en el complementario.

Para el elenco neoyorquino marcaron el uruguayo Santiago Rodríguez y el libio Ismael Tajouri-Shradi; mientras que el peruano Jonathan Osorio y el español Álex Pozuelo lo hicieron para los canadienses.

En otro de los encuentros, Dallas doblegó a Austin FC por 2 a 0, con el desempeño desde el comienzo del volante Facundo Quignón (ex San Lorenzo y Lanús); más el ingreso en el segundo capítulo del delantero Franco Jara (ex San Lorenzo, Arsenal y Estudiantes de La Plata).

Ryan Hollingshead y el colombiano Jesús Ferreira anotaron para el local ante Austin, que ingresó en la segunda etapa al volante Tomás Pochettino (ex Boca y Defensa y Justicia) y el delantero Sebastián Driussi (ex River).