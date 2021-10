Bochini: "Diego es alguien que voy a querer mucho y recordar siempre"

El ídolo máximo de Independiente, Ricardo Bochini, recordó a Diego Maradona en la Expo Fútbol que se realizaba hoy en Avellaneda y dijo que lo recordará "por siempre", en una jornada donde recibió el afecto de los hinchas.

"Cuando vino al Libertadores de América, Diego nos llenó de satisfacción. Es alguien que voy a querer mucho y recordar siempre", declaró Bochini durante la conversación que mantuvo en el auditorio montado en el parque La Estación, de Güemes al 700.

El "Bocha", campeón del mundo con Maradona en México 1986, revivió sus momentos con Diego tanto en los torneos locales como en el campeonato del mundo que significó la segunda copa para el seleccionado argentino.

Bochini fue una de las grandes personalidades que se dieron cita en Avellaneda para la exposición sobre fútbol que tendrá continuidad hasta el domingo 10, de 12 a 20, con entrada libre y gratuita.

El "Bocha" estuvo acompañado de otra gloria del Rojo como Ricardo "Chivo" Pavoni, quien elogió a su excompañero de equipo al señalar que "si el Bocha no hubiera jugado en nuestra época, ya estaría en Europa. En ese momento no estaba la tecnología, además de no saber cómo era el mundo, estaba el amor por nuestra camiseta, la Roja. Le agradezco a Bochini que se haya quedado en Independiente".

José Chatruc y Hugo Lamadrid, por el lado de Racing Club, también fueron parte de la charla con Juanky Jurado como moderador.

"Avellaneda es un lugar de fútbol, con equipos campeones, el primer campeón del mundo", dijo Chatruc, mientras Lamadrid lo apoyó para reforzar el lema de la ExpoFútbol, "Avellaneda capital nacional del fútbol".

Las periodistas Viviana Vila, Ángela Lerena y Alejandra Martínez fueron parte del debate en "Las periodistas y los medios de comunicación", mientras la cronista y creadora de "Por qué Leer" Cecilia Bona estuvo a cargo del segmento dedicado al disfrute de la literatura.

En tanto, el filósofo Darío Sztajnszrajber estuvo a cargo de "Fútbol: Pasión y Filosofía", mientras que el guionista Pedro Saborido y el dibujante Miguel Rep estuvieron al frente de la historia que vincula al conurbano con Maradona.

La AFA estuvo presente con un stand de contenido interactivo, histórico y lúdico, con la posibilidad de observar de cerca la Copa América que el seleccionado nacional logró en Brasil, con el crack Lionel Messi como protagonista.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, dejó un mensaje en las redes sociales: "Un placer poder compartir este trofeo con todos los argentinos en la #ExpoFútbol de Avellaneda. Gracias jugadores, cuerpo técnico y staff por haber trabajado duro para conseguir esta Copa América después de 28 años y darle la posibilidad a la gente de que puedan verla de cerca".

Otro de los stands destacados pertenece a Relatorxs, la plataforma digital del equipo de Víctor Hugo Morales, donde niños y niñas pueden relatar en una cabina el gol de Diego a los ingleses, el de Claudio Caniggia a Brasil en Italia 1990 o el de Ángel Di María en la final de la última Copa América.

La ExpoFútbol continuará mañana con el debate sobre el fútbol femenino en el análisis de Maca Sánchez, Mónica Santino, Anuka Fuks y Ayelen Pujol (12.00); más literatura deportiva con Claudio Gómez, Panqui Molina, Alejandro Wall y Julián Scher (13.00); la historia del fútbol a cargo de Alejandro Fabbri (16.00); la relación entre jugadores y periodismo con Sebastián Domínguez, el "Ruso" Norberto Verea, Santiago Ladino y Juan Herbella (18.00); y el cierre de Víctor Hugo Morales (19.00).

El domingo habrá más actividades hasta las 20 que incluirán venta de libros e indumentaria, ademas de juegos, videogames y gastronomía.