Burruchaga: "Lo peor que le puede pasar a la Argentina es creer que ya es campeona" del Mundial

El exfutbolista Jorge Burruchaga, campeón del mundo con el seleccionado argentino en México 1986, aseguró hoy que lo peor que le puede pasar a la selección albiceleste es creer que "ya es campeona", a menos de un año del Mundial de Qatar 2022.

"La selección está bárbara. Se sacó un peso de encima con la Copa América. Si el Mundial fuese dentro de un mes, es candidatísima. En un año será candidata y hoy está dentro de las cinco mejores, con Brasil, Alemania, Francia y Bélgica", analizó "Burru".

"Lo peor que nos puede pasar es creer que ya somos campeones", dijo Burruchaga en un evento con motivo de la estadía de la Copa del Mundo por la Argentina durante 48 horas, invitado por Pedidos Ya, sponsor de la AFA, y la empresa Visa.

"No es menor que la Argentina se haya clasificado antes de que terminen las eliminatorias. Está un nivel superlativo el equipo pero hay que tener los pies sobre la tierra. En el '86 clasificamos con lo justo. Un año antes no creíamos que íbamos a ser campeones, y ya en México fue otra cosa", señaló el exvolante.

El exIndependiente de Avellaneda estuvo acompañado por su excompañero en el Mundial de Italia 1990, Sergio Goycochea, quien hizo las veces de conductor en el evento organizado en las oficinas de la empresa de entrega de comidas, en la Avenida Libertador 7202, en el barrio porteño de Núñez.

"Burru" eludió la comparación entre el equipo campeón del mundo en 1986, con un brillante Diego Maradona, y el actual, con Messi como referente.

"Son distintos equipos, en tiempos distintos. Cuando querés este éxito (apuntando a la Copa del Mundo), tenés que funcionar en equipo. No nos llevábamos bien, nos pusimos de acuerdo y fue un punto de partida. Puede pasar en cualquier lugar. Si no lo arreglas rápido, el problema será el mismo. Aprendimos que al ego hay que dejarlo de lado", expresó.

Burruchaga fue la única persona autorizada a tocar el Trofeo de Campeones por su condición de campeón de la Copa del Mundo México 1986, que "se convirtió en un sueño cumplido".

"Es el mejor trofeo de los que soñamos jugar al fútbol. La gloria no tiene precio. Si bien hay dinero de por medio, en ese sueño imposible que teníamos lo más difícil es esto, la Copa del Mundo. La vuelvo a ver y me sigue emocionando, me pone la piel de gallina", dijo muy emocionado.

El evento se inició con la palabra de los CEOs de Pedidos Ya y Visa, quienes anunciaron una promoción para que los hinchas puedan viajar al Mundial de Qatar 2022, y contó con la participación de hinchas que se ganaron un lugar para estar cerca del Trofeo de Campeones a través de un concurso.