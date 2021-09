El campeón Palmeiras y Atlético Mineiro quedaron a mano en la ida de semifinales de Libertadores

El campeón defensor Palmeiras no pudo hacer valer esa condición como local de Atlético Mineiro, con el que empató 0 a 0 en la semifinal de ida de la Copa Libertadores 2021 que tuvo lugar en un desierto estadio Allianz Arena, de San Pablo, algo que no se repetirá en la revancha a disputarse en el Mineirao, de Belo Horizonte, donde ya estará autorizada la presencia de 18.000 espectadores.

Los planteos de ambos equipos fueron fieles a lo que muestran de costumbre, sin importar los escenarios en los que jueguen, por lo que el partido se desarrolló con Atlético Mineiro tomando la iniciativa y el vigente campeón Palmeiras apostando al contraataque a partir de la recuperación en la mitad de la cancha, una zona desdeñada para cualquier actitud futbolística creativa.

Claro que esos dispositivos se dieron en terreno de Palmeiras, el defensor del título que sin embargo nunca buscó tener el protagonismo de las acciones pese a ser local, algo que no resignó en esas circunstancias porque en definitiva fue lo que llevó a ganar la edición pasada de la Libertadores.

Por su parte Atlético Mineiro, capitaneado por el ex River Plate, Ignacio Fernández, bien secundado por su compatriota ex Racing Club, Matías Zaracho, hizo valer los pergaminos naturales de los equipos dirigidos por Cuca que lo mantienen a esta altura de la temporada como líder del Brasileirao, y fue en pos de los tres puntos en territorio paulista con dos delanteros de punta de la talla de Diego Costa y Hulk.

El recién llegado desde Atlético de Madrid terminó desplazando al banco de suplentes al chileno Eduardo Vargas, que jugó apenas el cuarto de hora final del encuentro, cuando ingresó justamente por Zaracho y Costa hacía 20 minutos que había salido de la cancha por una distensión en el isquiotibial derecho.

Claro que a esa altura ya el visitante había hecho los méritos como para estar en ventaja y volverse a Belo Horizonte al menos con un gol en el bolsillo de doble valor, si no hubiese sido porque en las postrimerías del período inicial Hulk no hubiese estrellado su disparo bajo en el poste izquierdo del arco defendido por el arquero del seleccionado brasileño, Weverton.

Ese penal fue sancionado por el árbitro argentino Patricio Loustau tras una clara infracción que le cometió el paraguayo ex-Lanús, Gustavo Gómez, al mencionado Diego Costa.

Pero por amor propio finalmente Hulk se terminó convirtiendo en la figura del encuentro con su denodada búsqueda del gol en el período final, cuando se fue reemplazado a cinco minutos del epílogo y mostró toda su molestia con el técnico Cuca porque le impidióm tomarse revancha del penal fallado.

Ahora será tiempo de revancha en el estadio Mineirao, donde se consagrará el primer finalista de esta Copa Libertadores que, como la anterior entre Palmeiras y Santos, puede volver a definirse entre equipos brasileños si Flamengo, que mañana desde las 21.30 recibirá en el Maracaná a Barcelona, de Ecuador, termina adjudicándose esa serie que se cerrará en Guayaquil.

- Síntesis -

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan y Joaquín Piquerez; Rony, Zé Rafael, Felipe Melo, Raphael Veiga y Dudú; Luiz Adriano, DT: Abel Ferreira.

Atlético Mineiro: Éverson; Mariano, Nathan, Junior Alonso y Guilherme Arana; Matías Zaracho, Jair, Allane Ignacio Fernández; Hulk y Diego Costa. DT: Alexi Stival 'Cuca'.

Cambios en el segundo tiempo: 9m. Keno por Costa (AM), 18m. Deyverson por Adriano (P) y Wesley Ribeiro por Dudü (P), 23m. Danilo por Melo (P), 30m. Eduardo Vargas por Zaracho (AM), 40m. Patrick de Paula por Zé Rafael (P), Gabriel Verón por Rony (P), Nathan por Fernández (AM) y Sasha por Hulk (AM).

Amonestados: Zé Rafael (P). Zaracho (AM).

Incidencia en el primer tiempo: 41m. Hulk (AM) estrelló un tiro penal en el poste izquierdo.

Estadio: Allianz Parque (Palmeiras, San Pablo).

Árbitro: Patricio Loustau (Argentina).