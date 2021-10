Centro Español venció a Central Ballester en el comienzo de la sexta fecha de la Primera D

Centro Español le ganó como local a Central Ballester por 2 a 1, en el partido que puso en marcha esta tarde la sexta fecha del torneo Clausura de la Primera D de fútbol, que lidera Sportivo Barracas.

El encuentro se llevó a cabo en el estadio Carlos Sacaan, de Ituzaingó, ubicado en la ciudad homónima bonaerense, donde Centro Español actúa habitualmente como local, y los tantos del "Gallego" de Ramos Mejía fueron anotados por Sebastián Roldán (7m. ST) y Leonel Ramírez (36m. ST); mientras que Gabriel Soler (23m. ST), de tiro penal, había establecido el empate transitorio para Ballester.

Con la victoria, Centro Español llegó a los 9 puntos y está quinto; al tiempo que Central Ballester se quedó con 6 unidades y en la novena ubicación de las posiciones.

La sexta fecha se completará mañana, desde las 15, con este programa:

Defensores de Cambaceres vs. Sportivo Barracas, Atlético Lugano vs. Puerto Nuevo, Yupanqui vs.

Deportivo Paraguayo, en el estadio de Sacachispas, Liniers vs. Juventud Unida, y Argentino de Rosario vs. Deportivo Muñiz.

Posiciones: Sportivo Barracas 11 unidades; Liniers 10; Juventud Unida, Defensores de Cambaceres y Centro Eespañol 9; Puerto Nuevo y Yupanqui 7; Argentino de Rosario y Central Ballester 6; Atlético Lugano 5; Deportivo Paraguayo 2; y Deportivo Muñiz 1.