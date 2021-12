Chaco For Ever venció a Gimnasia y Tiro y ascendió a la Primera Nacional

Chaco For Ever le ganó esta tarde a Gimnasia y Tiro por 1 a 0 y ascendió a la Primera Nacional, al adjudicarse el torneo reducido por el segundo ascenso del torneo Federal A de fútbol.

El encuentro se jugó en el estadio Doctores José y Antonio Castiglione, de Atlético Mitre de Santiago de Estero, y el único gol de Chaco For Ever lo marcó Enzo Díaz, de tiro penal, en la etapa inicial.

El partido lo tuvo a Chaco For Ever como protagonista desde el comienzo, se apoderó del control de juego y creó varias situaciones en el arco que defendió Luciano Silva.

La presión tuvo premio a los 28 minutos, cuando Juan Galetto, tras un centro, tocó el balón con la mano: penal, bien sancionado por el juez Gastón Monsón Brizuela y convertido por Enzo Díaz, con un tiro potente y alto al centro del arco que dejó sin posibilidades a Luciano Silva.

Tras el tanto, buscó reaccionar el "Albo" salteño, pero la presión de Chaco continuó y nada cambió hasta el final de la primera etapa, en la que For Ever estrelló dos disparos en los palos.

El inicio de la parte final se complicó aún más para Gimnasia y Tiro, ya que al minuto se fue expulsado Matías Birge, por una violenta infracción y roja directa, y todo quedó a merced de los chaqueños.

Chaco For Ever hizo circular el balón y siguió con la presión alta, pero no estuvo fino a la hora de marcar y el suspenso se extendió hasta el final del partido, ya que Gimnasia estaba a tiro del empate.

Llegó el pitazo final de Gastón Monsón Brizuela y el festejo de Chaco For Ever, que luego de 23 años volverá a jugar en la Primera Nacional.

For Ever, fundado el 27 de julio de 1913, un animador constante de los viejos torneos Nacionales, volverá estar cerca del fútbol grande de Argentina.

El "Negro", el equipo más popular de Chaco, acompañará a la Primera Nacional a Deportivo Madryn de Chubut, que se quedó con el campeonato y el primer ascenso tras vencer en la final a Racing de Córdoba por 1 a 0.

- Síntesis -

Gimnasia y Tiro: Luciano Silva; Juan Galetto, Guido Milán y Alfredo González Bordón; Rubén Villarreal, Ivo Chaves, Matías Birge, Walter Busse y Maximiliano Núñez; Luciano Herrera y Juan Manuel Perillo. DT: Rubén Forestello

Chaco For Ever: Ignacio Canuto; David Valdez, Cristian Allende, Pablo Cuevas y Gerardo Gómez;

Yair Marín, Cristian Ibarra, Marcos Giménez y Matías Romero; Emanuel Díaz y Enzo Bruno. DT: Daniel Cravero.

Gol en el primer tiempo: 28m. Enzo Díaz (CH), de tiro penal.

Cambios: en el primer tiempo, 33m. Dardo Maximiliano Villa por Maximiliano Núñez (GyT). En el segundo, 25m. Ezequiel Barrionuevo por Rubén Villarreal (GyT) y Guido Di Vianni por Juan Manuel Perillo (GyT); 34m. Mauro Siergiejuk por Matías Romero (CH), Lucas Jofré por Marcos Giménez (CH), y Mauricio Carrasco por Juan Galetto (GyT); 40m. Gonzalo Alarcón por Cristian Ibarra (CH); y

43m. César More por Enzo Bruno (CH).

Amonestados: Rubén Villarreal (GyT), Guido Milán (GyT), Maximiliano Núñez (GyT), Ivo Chaves (GyT), Oscar Gómez (CH).

Incidencia: en el segundo tiempo, 1m. expulsado Matías Birge (GyT).

Árbitro: Gastón Monsón Brizuela.

Estadio: Doctores José y Antonio Castiglione (Mitre de Santiago del Estero).