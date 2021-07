La cordobesa Viginia Bardach quedó eliminada en los 400 metros combinados de natación

La cordobesa Virginia Bardach quedó al margen de la final en los 400 metros combinados de natación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al señalar un tiempo de cinco minutos, un segundo y 98/100, culminando tercera en la primera prueba celebrada en el Estadio Olímpico de Natación.

Bardach, en su segundo juego Olímpico tras haber participado en Río 2016, quedó detras de la eslovena Katja Fain con 4m 44seg 46/100 y la indonesia Azzahra Ina Permatahani con 4m. 54seg. 54/100.

El apellido Bardach se presentó por sexta vez consecutiva en un Juego Olímpico. Esta vez, como en Río de Janeiro 2016, la que compitió en natación fue Virginia, y en Sidney 2000, Atenas 2004, Beijing 2008 y Londres 2012 la que había concurrido fue Georgina, hermana mayor que alcanzó el bronce en Londres en 400 metros cuatro estilos.

"No me sentí muy bien en el agua, nada, ya está. Hasta el Panamericano de Lima el proceso venía bárbaro y después fue como un año complicado, pero supongo que para todos. Fue difícil para todos los deportistas, no es excusa, pero no puedo hacer nada, después del Codiv-19 nunca pude volver a sentirme bien. Ya está, lo que pasó, pasó”, dijo la nadadora.

Bardach llegó a la cita olímpica en tierras japonesas por invitación debido a la marca B que obtuvo en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 en donde se quedó con la medalla de plata en los 400 metros combinados con un tiempo de 4m 41seg 05/100.

En Río la cordobesa compitió en los 200 metros combinados (finalizó en el puesto 37ma. con un tiempo de 2m 17seg 94/100) y en los 400 metros combinados (terminó 31ra con un tiempo de 4m. 49seg. 69/100).