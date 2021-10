CR7 le responde a sus detractores: "Tengo 36 años, he ganado todo y les cerraré la boca"

El astro portugués Cristiano Ronaldo salió al cruce de sus detractores por las críticas recibidas tras los primeros meses desde su regreso a Manchester United, a quienes les recordó: "Tengo 36 años, he ganado todo y les cerraré la boca porque seguiré ganando".

"¿Me voy a preocupar porque la gente diga cosas malas de mí? Duermo bien por la noche y me voy a la cama con la conciencia tranquila", aseguró el delantero luso en una entrevista con la cadena televisiva británica Sky.

Con Manchester United que lleva tres fechas sin ganar en la Premier League, el portugués recibió cuestionamientos por su escasa colaboración defensiva: "Sé cuándo el equipo necesita mi ayuda en defensa. Mi papel en el club es ayudar al equipo a ganar y marcar goles y el aspecto defensivo es parte de mi trabajo".

"La gente que no quiere ver eso es porque no les gusto. La crítica siempre es parte del negocio. No me preocupa. Y lo veo como algo bueno para ser honesto. Si se preocupan por mí o hablan de mí, es porque conocen mi potencial. Así que está bien", resumió.

Cristiano Ronaldo, cinco veces ganador del Balón de Oro y dos del premio FIFA The Best, suma 34 títulos a nivel de clubes y selección con una impresionante marca de más de 800 goles en partidos oficiales y amistosos.

En su vitrina guarda cinco Champions League, una Eurocopa, dos Ligas de España, dos Serie A de Italia, tres Premier League, una UEFA Nations League, dos Copas del Rey, una FA Cup de Inglaterra, tres Supercopas de Europa, dos Community Shield de Inglaterra, dos Supercopa de España, dos Supercopas de Italia, una Supercopa de Portugal, cuatro Mundiales de clubes, dos Copas de la Liga de Inglaterra y una Copa Italia.