Crespo dijo que San Pablo está en "reconstrucción" y aceptó la eliminación de la Copa con Palmeiras

El entrenador argentino del San Pablo de Brasil, Hernán Crespo, aseguró que le duele la eliminación sufrida en la Copa Libertadores ante Palmeiras, vigente campeón, pero consideró que el equipo está en "reconstrucción" y que hace muchos años que no llegaba a una instancia de cuartos de final en el certamen.

"Es difícil hablar después de una eliminación, de un 3-0 a un rival como el Palmeiras, pero llegamos a una etapa que el club no había alcanzado en cinco o seis años. Estamos en un año de reconstrucción, está claro que nadie quiere abandonar la Libertadores, pero tenemos que aceptar la realidad", afirmó Crespo, criticado por la prensa brasileña por su esquema de juego y también por no haber tenido en cuenta a algunos jugadores.

"Salimos de una situación que honramos hasta el final. Ahora hay que aceptar la derrota y felicitar al Palmeiras, debemos seguir trabajando para intentar conseguir una nueva oportunidad de volver a la Libertadores compitiendo en la Copa de Brasil", subrayó Crespo, quien fue DT de Defensa y Justicia, equipo con el que conquistó este año la Copa Sudamericana.

A Crespo se le cuestionó que su compatriota Martín Benítez no fuera titular en la delantera del San Pablo.

"Lamentablemente Benítez no estaba en condiciones físicas. No estuvo bien durante tres o cuatro días, por eso no pudo jugar", explicó Crespo, según consignó el periódico Globo Esporte.

San Pablo volverá a jugar por el Campeonato Brasileño el próximo domingo, a las 20.30 contra Sport en Recife y el miércoles 25, ante Fortaleza (dirigido por el argentino Juan Pablo Vojvoda) de local iniciará los cuartos de final de la Copa de Brasil, cuyo campeón irá a la Libertadores 2022 y es el máximo objetivo, ya que en el torneo local está 14to. con 18 unidades.

"¿Como salimos de esto? La única manera que conozco es trabajar, es la única moneda que paga. Ahora tenemos que pensar en el Brasileirao y luego en la Copa de Brasil", concluyó Crespo.