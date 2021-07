Curuchet reconoce que la mesa directiva del COA necesita renovación

El exciclista marplatense Juan Curuchet, campeón olímpico en Beijing 2008, afirmó que la mesa directiva del Comité Olímpico Argentino (COA) necesita una renovación y calificó de "increíble" la gestión de su presidente, Gerardo Werthein, al que describió como "la persona más capacitada que tiene el deporte" en el país.

"Gerardo (Werthein) es la persona más capacitada que tiene el deporte en la Argentina. Indiscutiblemente, y lejos. Lo digo y me hago cargo", manifestó, en declaraciones a Télam, Curuchet, quien conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos 2008 junto con Walter Pérez en la prueba americana de ciclismo y fue presidente de la Comisión de Atletas del COA desde 2009 hasta 2017.

-Télam; ¿Considerás que la mesa ejecutiva de COA necesita una renovación?

-Juan Curuchet: Sí, totalmente. Y la va a tener porque en las próximas elecciones, que serán después de los Juegos de Tokio.

-T: Hace unos meses expresaste que aceptarías la propuesta del presidente Werthein para retornar al COA. ¿En qué quedó eso?

-JC: En que vamos a dejar seguir trabajando a la gente que viene haciéndolo. Que terminen este proyecto olímpico que finaliza en Tokio. Hace cuatro años que no estoy en la política deportiva. Más adelante, junto con Gerardo, veré. Igual, las decisiones políticas que tome las haré siempre con mi referente deportivo que es él.

-T; ¿Considerás retornar a la política deportiva del COA?

- JC: Siempre y cuando esté al lado de Gerardo. Que esté también en la mesa ejecutiva que acompañe al próximo presidente del COA y que sea de excelencia para que pueda tener todas las herramientas para seguir transformando el deporte argentino.

-T: ¿Cómo evaluás sus mandatos?

-JC: Si vemos el deporte argentino, increíble. Tuvo una gestión política, a través del COA del Comité Olímpico Internacional (COI), increíble. Solo que un país, en su período deportivo, pueda llevar adelante la realización de un Juego Olímpico es suficiente para darle la derecha al presidente. Los Juegos Olímpicos de la Juventud tienen la magnitud de uno de mayores, por la cantidad de atletas que participan. Llevar adelante una política para la creación del Enard, el avance en la ciencia y tecnología en el COA. Es una gestión más que exitosa en un país difícil de hacer gestión.

-T: En octubre pasado, Werthein les anunció a los integrantes del COA que dejará su cargo para promover una renovación y les manifestó que no se presentará en las elecciones de este año. ¿Qué opinás?

-JC: Por un lado me da mucha pena porque es la persona más capacitada que tiene el deporte en la Argentina. Indiscutiblemente, y lejos. Lo digo y me hago cargo. Y por otro, que tome esa decisión después de doce años, da un ejemplo a todos de renovación, que no hay que perpetuarse en los cargos. Puso una vara, muy, muy alta para los próximos dirigentes que vengan al COA para poder igualar su gestión. Va a ser muy difícil.

-T: Werthein también expresó su deseo de que los atletas ocupen dos cargos en la mesa directiva, que haya una edad máxima para los dirigentes y que las mujeres tengan más cantidad de oportunidades y poder de decisión.

-JC: Me parece perfecto. Eso ya está en el estatuto y se tiene que cumplir. Los atletas tienen que tener, no digo una mayoría, pero sí un gran porcentaje en la mesa ejecutiva, que es donde se toman las decisiones del deporte argentino. En ese lugar tiene que haber atletas, recién retirados y actualizados que sepan las necesidades que tienen los deportistas. Que puedan transmitir a los dirigentes que tengan más años y que, posiblemente, no estén a la altura de los atletas en preparaciones, viajes. Tiene que haber un mix entre exatletas, que tengan la voluntad, ganas y decisión de estar en la mesa ejecutiva, que lleva sus tiempos, mezclados con la experiencia de dirigentes que tengan años de gestión.