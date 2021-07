"Trabajamos todos los días para una medalla", afirmó DT de Los Pumas 7s

(Por Marcos González Cezer) El bonaerense Santiago Gómez Cora, entrenador del seleccionado argentino de rugby seven, aseguró que el equipo "es competitivo y trabaja para subir al podio" en los Juegos Olímpicos de Tokio, aseguró que Los Pumas 7s están "en la élite mundial" y admitió que "es un privilegiado por trabajar de lo que le gusta".

"El objetivo de lograr un equipo competitivo se logró. Trabajamos todos los días para una medalla. Es nuestro motor. Es lo que nos motiva a salir de la cama e ir a entrenar y hacer lo que realizamos todos los días para ser mejores cada día", afirmó Gómez Cora en una entrevista con Télam antes de viajar a Francia, escala previa de Japón.

Gómez Cora, de 42 años, fue jugador y capitán de los Pumas 7s entre 2000 y 2010 y entrenador desde 2013 a la actualidad.

El seleccionado argentino de rugby -sexto en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, en el que perdió en cuartos de final frente a Inglaterra- debutará en la zona A con Australia (domingo 25 a las 22,30); luego jugará con Nueva Zelanda (lunes 26 a las 5,30) y Corea del Sur (lunes 26 a las 22).

Los dos primeros de cada grupo clasificarán automáticamente a los cuartos de final y los dos mejores terceros obtendrán su pase a esa instancia.

Los Pumas 7s se consagraron en junio campeones del torneo Quest for Gold Seven, en Los Ángeles, Estados Unidos y alcanzaron su sexto título consecutivo: ganaron el Sudamericano de Chile, en diciembre 2020; torneos de Madrid, en febrero, y Dubai, en abril.

-Télam: ¿Cómo fue la preparación para Tokio por la pandemia?

-Santiago Gómez Cora: La preparación fue única y por la pandemia fue algo increíble y nuevo para todos. Hubo que reinventarse todos los días. Desde los jugadores, mantenerlos entrenados, motivados, y mentalmente en óptimas condiciones, a la parte logística y administrativa. Empezar a entrenar, por un lado, y después buscar competencias, las burbujas, los viajes. Fue algo muy complejo.

-T: El año pasado expresaste: "quiero armar equipo competitivo para Juego de Tokio". ¿Lo lograste?

-SGM: El objetivo de lograr un equipo competitivo se logró. Somos conscientes de que nos falta jugar con los arriba, los de Oceanía, que son los líderes de este juego, pero pisamos fuerte dentro de lo que son los rivales directos, que era algo que nos llenaba de dudas. Hoy el equipo está muy bien, tiene un plan de juego bien arraigado y eso hace que sea bien competitivo. Estamos preparados de la mejor manera para ir a medirnos con los mejores.

-T: Argentina llega a Tokio tras ganar su sexto título consecutivo en Los Ángeles en junio, ¿Es candidata al podio?

-GM: Argentina en cualquier competencia que se presente trabaja para salir campeón o subirse al podio. Eso es lo que nos mueve a trabajar todos los días. Somos conscientes de que si en la regularidad de la temporada no logras estar dentro de los tres primeros, no sos candidato. Por como entrenamos cada día, estamos para subir al podio. Trabajamos todos los días para una medalla. Es nuestro motor. Es lo que nos motiva a salir de la cama e ir a entrenar y hacer lo que realizamos todos los días para ser mejores cada día. Después, en base a eso, ir a Tokio con la esperanza, ilusión y el juego que está teniendo el equipo para subirse al podio.

-T: ¿Cómo definís zona del equipo en Tokio?

-SGC: Todas las zonas de los Juegos Olímpicos son complejas porque, al igual que lo que pasa en el circuito, que son 16 equipos, son difíciles En Tokio, que son doce, mucho más. No hay margen. Todos los equipos son muy competitivos. Tenemos bien estudiada la zona. Estamos en una en la que si pretendemos subirnos al podio hay que ganarle a más de uno de los candidatos. Así, ya desde la zona podríamos bajar a uno de esos posibles candidatos para subirnos a un podio.

-T: ¿Cuál es tu opinión sobre sus rivales: Nueva Zelanda, Australia y Corea del Sur?

-SGC: Nueva Zelanda, en rugby, es el favorito en todas las disciplinas. Sean femenino, masculino, juveniles, seven, quinces, son los amos de este deporte. Son el equipo a vencer, el rival más difícil y están en un gran momento. Australia es un equipo fuerte, que siempre nos complica. Maneja muy bien la pelota pero si logramos quitarle la posesión podemos hacernos dueños de ese partido. Le ganamos y sabemos cómo jugarle. A Corea lo conocíamos poco y ahora, por haber jugado dos veces en junio, bastante más. Creo que es un partido en el que si logramos tener la posesión de entrada no deberían hacernos daño.

-T: ¿Qué características salientes tiene el plantel argentino?

-SGC: Para armar un equipo siempre hablo de tener un buen grupo. Y este se terminó de consolidar en la pandemia. Es un gran grupo humano. espectacular. Los chicos comparten mucho tiempo juntos, son grandes personas. La pandemia no hizo a todos, no solo al rugby, valorar mucho más lo que tenemos, lo que hacemos, y no estar viendo que nos falta. El grupo eso lo hizo piel y aprendimos muchísimo. Con un grupo tan fuerte se puede aspirar a grandes cosas.

-T: ¿Argentina está en la élite en seven mundial o le falta?

-SGC: Sí, sin dudas. Desde que se creó el circuito mundial en 1999 Argentina nunca descendió y siempre fue miembro estable. Sin dudas, el rugby seven está en la élite del rugby mundial: está en los Juegos Olímpicos, compite en el circuito, ganó la última medalla panamericana y es líder de Sudamérica.

-T: Hace unas semanas manifestaste: "soy un privilegiado" ¿Por qué?

-SGC: Porque estoy en el lugar que quiero estar. Hago lo que amo. Hace veinte años, entre jugador y entrenador, que me dedico a esto y me apasiona muchísimo. No mucha gente tiene el privilegio de poder entrenar o hacer lo que le gusta o apasiona. Por eso me considero un privilegiado por hacer algo mejor todos los días por el equipo nacional. Y eso, a la vez, redobla el compromiso. Al ser un deporte nacional tenés una exposición que te obliga, obviamente, a tener resultados y responder ante la gente porque es un seleccionado que representa a todos.

-T: ¿Qué planes tenés para después de Tokio?

-SGC: Los procesos olímpicos son de cuatro años. La UAR (Unión Argentina de rugby) apuesta a un proyecto de largo plazo: de desarrollo de jugadores por un lado; mantener al rugby de siete en la élite mundial y eso se logra con muchos años de trabajo y procesos. No hay soluciones mágicas ni cosas que se puedan lograr de un año a otro. Y en eso estoy. Al terminar este ciclo, lo pensaré, analizaré propuestas, qué es lo que me sigue moviendo y, a partir de ahí, me decidiré. Pero en este momento mi cabeza está ciento por ciento en Tokio.