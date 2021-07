Ferro, de La Pampa, ganó y quedó octavo en la zona 1 del Federal A

Ferro, de la ciudad pampena de General Pico, le ganó hoy a Estudiantes, de San Luis, por 1 a 0, de local y ascendió al octavo lugar de la zona 1 del torneo Federal A

El mediocampista Facundo Mucignat convirtió a los 41 minutos del primer tiempo el gol que le permitió celebrar al equipo pampeano la quinta victoria en el certamen.

El resultado le permitió a Ferro subir al octavo lugar de la zona 1 con 17 puntos y Estudiantes sigue en el último lugar del grupo con seis unidades.

Ferro sufrió la expulsión de Juan Caviglia a los 36 minutos del complemento, por doble amonestaciòn

Douglas Haig, de Pergamino, por su parte, venció a Crucero de Norte, de Misiones, por 1 a 0, como local y quedó en el 12do lugar de la zona 2 con once puntos.

El mediocampista Brian Flores anotó a los 42 minutos del primer tiempo, de penal, para la victoria del equipo bonaerense. El equipo visitante terminó con diez jugadores por la expulsión con roja directa de Gastón García a los 21 minutos de la segunda etapa.

La 13ra fecha del Federal A, cerrará mañana de la siguiente manera:

Zona 1: Cipolletti-Huracán (LH) (14 horas); Ciudad Bolívar-Desamparados, Villa Mitre (BB)-Sansinena (GC), Círculo Deportivo (O)-Camioneros, Independiente CH-Sol de Mayo (V) y Sportivo Peñarol (SJ)-Olimpo (15); y Estudiantes (SL)-Deportivo Madryn (15:30).

Zona 2: Juventud Unida (G)-Defensores (P), Boca Unidos-Defensores (VR), Gimnasia (CdU)-Central Norte (S) y Racing (C)-Chaco For Ever (15); Gimnasia (S)-Sportivo Belgrano (SF) (15:30) y Sportivo Las Parejas-Unión (S) (16).

Tiene fecha libre Sarmiento, de Resistencia, Chaco.

Los equipos que terminen liderando las zona 1 y 2, jugarán un partido final, para determinar el primer ascenso a la Primera Nacional.

=Posiciones=

Zona 1: Deportivo Madryn, 26; Cipolletti y Olimpo, 23; Juventud Unida (SL) y Desamparados, 22; Independiente CH, 20; Villa Mitre (BB) y Ferro 17; Sportivo Peñarol (SJ) y Sol de Mayo (V), 16; Sansinena (GC), 15; Huracán (LH) y Ciudad Bolívar, 12; Círculo Deportivo (O), 10; Camioneros, 9; y Estudiantes (SL), 6.

Zona 2: Racing (C), 27; Gimnasia (S), 22; Chaco For Ever, 18; Central Norte (S) y Defensores (VR), 17; Boca Unidos, 15; Sportivo Belgrano (SF) y Defensores (P), 14; Sarmiento (R) y Gimnasia (CdU), 13; Unión (S), Douglas Haig y Sportivo Las Parejas y Crucero del Norte, 11; y Juventud Unida (G), 8