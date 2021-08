"Generamos diez situaciones, pero no lo definimos", advirtió el "Kily" González

El director técnico de Rosario Central, Cristian "Kily" González, advirtió esta tarde luego del empate en un gol como visitante de Newell's, en el clásico rosarino, que no estaba "conforme porque no fue el resultado que se vino a buscar, y fue injusto porque se generaron diez situaciones pero no se pudo definir".

"Pero esto es fútbol y no es por merecimiento, aunque cuando nos pusimos 1 a 0 tuvimos llegadas para definirlo, pero no la pudimos meter", explicó el técnico visitante.

"Pero estoy orgulloso de mis jugadores y creo que la gente tiene que sentir lo mismo por este equipo, que vino a ganar a esta cancha, se plantó a jugar en el campo rival con mucha gente y eso es lo que me revitaliza, ya que después el resultado es una circunstancia", apreció en la conferencia de prensa pospartido.

El entrenador "canalla" remarcó que Rosario Central "vino acá a ganar el partido y a los seis minutos ya tuvo esa jugada de (el volante Diego) Zabala que sacó el arquero y que si hubiera entrado habría cambiado todo".

"Pero tampoco puede ser que nos hagan un gol de lateral. Porque ellos se encontraron con el empate en esa pelota que pegó en un jugador nuestro antes de entrar, cuando estábamos 1 a 0 y habíamos tenido varias situaciones para definirlo", insistió finalmente el "Kily".