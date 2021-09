Gimnasia y Tiro de Salta ganó y lidera en soledad la zona 2 del Federal A

Gimnasia y Tiro de Salta le ganó hoy como local a Boca Unidos por 1 a 0 y lidera en soledad la zona 2 del torneo Federal A, en uno de los partidos que le dieron continuidad a la 24ta fecha del certamen.

El delantero Juan Manuel Perillo anotó a los 16 minutos de la primera etapa. Gimnasia y Tiro llegó a los 49 puntos que lo colocaron en soledad en la cima de la zona 2 del torneo, porque Racing de Córdoba, hasta hoy también líder, perdió en su visita a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo por 2 a 1.

Genaro Cepeda (40m PT) y Franco Coronel (6m ST) anotaron para el equipo local y descontó Martín Garnerone (41m ST).

Olimpo, por su parte, perdió ante Huracán Las Heras por 2 a 0 de visitante pero se mantiene como escolta del líder de la zona 1, Madryn. Bruno Nasta (33m y 40m ST) convirtió para el ganador.

A su turno Sportivo Peñarol de San Juan superó a Camioneros, 3 a 0 de visitante, y se trepó al cuarto lugar de la zona 1, con 37 puntos. El delantero Carlos Fernández (7m. PT) y Claudio Acosta (47m. PT) marcaron para el equipo sanjuanino.

Otros resultados de la jornada:

Zona 1: Juventud Unida (SL) 0 - Estudiantes (SL) 0; Villa Mitre (BB) 2 - Círculo Deportivo (O) 0, Sansinena (GC) 1- Independiente de Chivilcoy 1 y Ferro (GP) 0 - Ciudad Bolívar 0.

Zona 2: Crucero del Norte 0 - Central Norte (S) 0; Defensores (P) 1 - Gimnasia (CdU) 0; Sportivo Belgrano (SF) 0 - Douglas Haig 0; Sarmiento (R) 1 - Sportivo Las Parejas 3 y Unión (S) 0 - Chaco For Ever 0.

La 24ta fecha del torneo Federal A cerrará el miércoles 20 de octubre con el encuentro que sostendrán, desde las 16, Sol de Mayo de Viedma ante Deportivo Madryn.

Tiene fecha libre Gimnasia de Gualeguaychú.

=Posiciones=

Zona 1: Deportivo Madryn, 48 puntos; Olimpo, 43; Cipolletti, 41; Sportivo Peñarol (SJ), Juventud Unida (SL) e Independiente CH, 37; Sol de Mayo, 35; Ferro (GP), 34; Sansinena (GC), 33; Desamparados, 31; Villa Mitre (BB), 30; Ciudad Bolívar, 29; Huracán (LH), 27; Camioneros, 22; Estudiantes (SL), 14; y Círculo Deportivo (O), 13.

Zona 2: Gimnasia (S), 49; Racing (C), 46; Central Norte (S), 38; Chaco For Ever, 37; Sportivo Las Parejas y Defensores (VR), 29; Boca Unidos y Juventud Unida (G), 28; Unión (S), 27; Defensores (P), 26; Sarmiento (R), 25; Gimnasia (CdU), Sportivo Belgrano (SF) y Douglas Haig, 22; y Crucero del Norte, 19.