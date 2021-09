Un gol de Bautista Cascini en la División A del fútbol de Rumania

El mediocampista Bautista Cascini consiguió hoy un gol para Académica Clinceni, que cayó por 3-2 frente a Steaua Bucarest, en cotejo correspondiente a la 10ma. fecha de la División A del fútbol de Rumania.

El volante platense, de 24 años, selló el descuento definitivo en el equipo visitante, a los 44 minutos de la segunda mitad.

Cascini, exvolante de Estudiantes de La Plata (debutó en Primera en la temporada 2016-2017), es hijo de Raúl Alfredo, exjugador y actual integrante del Consejo de Fútbol de Boca Juniors.

El mediocampista argentino llegó a esta institución rumana a principios de temporada, concretando una buena marca goleadora, a punto tal que lleva 3 conquistas en 9 partidos, según detalló Flashscore.

Mañana se jugarán los partidos Farul Constanta-Mioveni, Botosani-Universitatea Craiova 1948 (con Juan Francisco Bauza, ex Colón de Santa Fe) y UTA Arad (con Juan Pablo Passaglia, ex Barracas Central)-CFR Cluj (con Emmanuel Culio, ex Flandria; y Jonathan Rodríguez, ex Deportivo Madryn).

El lunes, en tanto, será el turno de Gaz Metan (con Patricio Matricardi, ex Argentinos Juniors)-Sepsi y Universitatea Craiova-Dínamo Bucarest.

Es líder Cluj con 24 puntos, seguido por Botosani, con 20; mientras que Steaua Bucarest y Voluntari comparten el tercer lugar, con 18.