Guaragna Rigonat: "En Tokio quedé conforme con el rendimiento pero no con el resultado"

(Por Marcos González Cezer).- El regatista santafesino Francisco Guaragna Rigonat, 24to. en los Juegos Olímpicos de Japón en la clase Laser Standard de vela, admitió que en Tokio quedó "conforme con el rendimiento pero no con el resultado"; resaltó que creció "psicológicamente" en ese certamen y aseguró que apunta a estar "entre los mejores del mundo en 2023"

"Mi análisis en Tokio lo divido en resultado y rendimiento. Tuve un gran rendimiento pero en nuestro deporte a veces juegan otros factores como el clima y vientos que hacen que no se refleje el rendimiento en el resultado. No quede conforme porque creo que podía haber quedado mucho mejor", afirmó en declaraciones a Télam.

Guaragna Rigonat, ganador de la medalla de plata en los Juegos Odesur 2018, integró la nómina de velistas argentinos clasificados a Tokio junto con Santiago Lange y Cecilia Carranza (Nacra 17); Sol Branz y Victoria Travascio (49er FX), Facundo Olezza (Finn); Lucía Falasca (Laser Radial); Francisco Saubidet Birkner (RS:X Masculino); Celia Tejerina (RS:X femenino) y Belén Tavella y Lourdes Hartkopf (470 femenino).

El velista, ganador en Buenos Aires la semana pasada, competirá en el Mundial de su categoría en Barcelona, España, el mes próximo.

-Télam: ¿Satisfecho con tu desempeño en Tokio?

-Guaragna Rigonat: Mi análisis en Tokio lo divido en resultado y rendimiento. Tuve un gran rendimiento pero en nuestro deporte a veces juegan otros factores como el clima y vientos que hacen que no se refleje el rendimiento en el resultado. No, no quede conforme porque creo que podía haber quedado mucho mejor. Me condicionó un choque en la segunda y a partir de ahí fue cuesta arriba el resto del campeonato.

-T: ¿Qué enseñanzas le dejó disputar un Juego Olímpico?

-GR: Crecí en la parte psicológica. El poder vivir la experiencia de estar en un Juego Olímpico en una clase difícil y competitiva como Laser deportivamente me ayudó a saber cómo encarar el próximo proceso. Es otro mundo. Lo que me dio Tokio como deportista es algo inmenso, crecí muchísimo y aprendí cosas claves. Tokio me brindó los puntos de partida para el siguiente proceso.

-T: ¿Notó desventaja con respecto a los rivales?

-GR: Durante los Juegos no hubo desventaja, pero todo el camino para llegar a Tokio quizás sí, por una cuestión lógica de estar más de un año en Argentina sin competencia mientras el resto disputaba los eventos del circuito olímpico. A algunos les afectó más, a otros menos, en mi caso sentí mucho la inactividad sin poder recuperar mi nivel antes de la pandemia. En la parte que más crecí fue la psicológica y en el poder vivir la experiencia de estar en un Juego Olímpico en una clase difícil y competitiva como Laser. Deportivamente me ayudó a saber cómo encarar el próximo proceso.

-T: Antes de los Juegos confesó su sueño de ingresar a la medal race, lo que finalmente no ocurrió. ¿Qué análisis hace?

-GR: Dentro del análisis entra lo que mencioné en la pregunta anterior sumado a que me enfrentaba a rivales de muchísima experiencia y nivel. Sabía que para hacer medal race se tenían que dar ciertas condiciones pero estoy tranquilo de haber luchado hasta el final. Soy el argentino más joven en disputar un Juego Olímpico en Laser, estaba dentro de las posibilidades no hacer medal race como también no tener un buen resultado. Me hubiese encantado pero no se dio y lo tomo como parte de un largo proceso. Diego Romero tuvo un proceso similar, donde quedó 22º en sus primeros juegos y luego ganó bronce en Beijing 2008. Hay que seguir por este camino y tarde o temprano se verán los resultados.

-T: ¿Qué concepto general tiene sobre actuación del equipo argentino en Tokio?.

-GR: Esfuerzo, compromiso y disciplina. Eso resume la actuación de todo el equipo, el factor suerte no estuvo presente y faltó muy poco para obtener medallas.

T: ¿Qué los próximos Juegos sean en París facilitará la preparación?

-GR: Totalmente. Al estar en Europa, la logística y planificación de estos tres años será muchísimo más accesible que el ciclo anterior.

-T: En esa línea, la base de entrenamientos para sus deportistas que tiene previsto armar la Federación Argentina de Yachting (Fay) en Valencia, de cara los Juegos Olímpicos de París 2024, ¿qué rol considera que cumplirá?

-GR: Fundamental, para poder establecernos en Europa y entrenar con los mejores del mundo.

-T: Para París 2024 deberá disputar selectivos para obtener la plaza. Facundo Olezza confirmó que se pasará de clase Finn a Laser; Julio Alsogaray que retorna, usted, Francisco "Pancho" Renna... ¿Complejo?

-GR: Complejo no, siempre es bueno que exista una competencia interna dentro de un equipo potenciándonos entre todos. Yo me enfoqué siempre en mí y en hacer las cosas bien, transitando mi propio camino. Lo que me importa es estar entre los mejores del mundo para el 2023. Lo demás llega solo.