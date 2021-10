Los hermanos Higuaín abrieron la victoria de Inter Miami

Los hermanos Gonzalo y Federico Higuaín, con un tanto cada uno, abrieron esta noche la goleada de Inter Miami sobre Cincinnati, 5 a 1, en partido de la fecha 32 de la MLS de Estados Unidos.

Abrió la cuenta Federico a los 6m, empató Cincinnati con gol de Brandon Vázquez (21m PT) y desniveló Gonzalo (8m ST). Luego ampliaron para Inter Miami Indiana Vassilev, Lewis Morgan y otro argentino, Julián Carranza, que ingresó en la etapa final.

En el equipo perdedor jugó Luciano Acosta y también entró en el complemento Álvaro Barreal.

Mientras tanto Valentín Castellano (dos goles) y Maximiliano Moralez (uno) contribuyeron para la aplastante victoria 6 a 0 de New York FC sobre DT United (entró Ramón "Wanchope" Ábila).

Otros resultados: Seattle Sounders 1 - Kansas City 2; Columbus Crew 1 - New York RB 2, Toronto FC 1 - Montreal 1, Philadelphia 1 - Nashville FC 0, Chicago Fire 1 - Real Salt Lake 0, Minnesota 1 . Los Angeles FC 1. Mañana jugarán Austin FC-Houston Dynamo y Orlando City-New England.

- Principales posiciones -

Zona A: New England 69; Nashville y Philadelphia 49; Orlando City 46; New York FC 44; Montreal, Atlanta United y New York RB 43.

Zona B: Seattle Sounders 58; Kansas City 55; Colorado 52; Portland Timbers 46; Minnesota y Los Angeles Galaxy 45.