Los hijos de Maradona reactivaron las redes del Diez a manera de homenaje

Las redes sociales de Diego Armando Maradona, el ídolo que falleció el 25 de noviembre de 2020, volvieron a activarse hoy con un mensaje de sus hijos: "Queremos que tu fuego inigualable no se apague nunca".

La cuenta de Instagram de Maradona, que tiene casi 7 millones de seguidores, volvió a tener actividad hoy con un posteo que tiene una foto del Diez joven y sonriente, y una frase del escritor uruguayo Eduardo Galeano que eligieron los hijos del exfutbolista.

"No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y hay gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman; pero otros arden vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se enciende", dice la poesía de Galeano.

"Tus hijos queremos que tu fuego inigualable no se apague nunca. Por eso vamos a mantener activas tus redes, para que todos los que te quieren y admiran, tengan un lugar donde poder rendirte el homenaje que vos merecés", cierra la publicación, con medio millón de likes en la primera hora de publicada.