Sobre la hora: Atlético rescata un punto en casa frente a Aldosivi

Atlético Tucumán frustró la victoria de Aldosivi de Mar de Plata con un exquisito gol de Joaquín Pereyra en el segundo minuto adicionado, que se convirtió en el 2 a 2 final de un partido jugado en el Monumental José Fierro por la sexta fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El entrerriano ex-Rosario Central doblegó al arquero José Devecchi y selló el empate con una volea cruzada de zurda y de primera dentro del área, tras una habilitación frontal de Franco Mussis.

Aldosivi estuvo dos veces arriba en el marcador por los goles del uruguayo Martín Cauteruccio, que tuvo su estreno en la red desde que llegó desde Estudiantes de La Plata a principios de temporada. El 1-0 lo consiguió a los 33 minutos de juego con un dominio de pecho y un zurdazo alto frente a Christian Lucchetti y el 2-1 a los 13m. del segundo tiempo gracias a una definición rasante luego de una habilitación de taco por parte de Malcom Braida.

Poco antes, a los 5m. del segundo período, Atlético había conseguido el 1-1 parcial a través de Augusto Lotti, de cabeza, y enseguida tuvo la chance de ponerse en ventaja con un penal desviado por Leonardo Heredia.

Al equipo de Fernando Gago se le atragantó una victoria que lo dejaba parcialmente como escolta a un punto del líder Colón de Santa Fe, después de ganar ante Rosario Central y Defensa y Justicia en las fechas pasadas. Ahora se ubica quinto con 10 unidades con tres de distancia a la punta, aunque la diferencia puede ampliarse a cuatro si Independiente (11) gana esta noche en el Gigante de Arroyito.

Atlético, undécimo con 8 puntos, recibió un premio tardío por las oportunidades perdidas en el partido, especialmente en la primera media hora de juego que lo tuvo como nítido dominador.

El viernes próximo, Aldosivi será local de Colón desde las 16.45 y los tucumanos visitarán a Sarmiento de Junín a las 19 en dos encuentros de la séptima jornada.

= Síntesis =

Atlético Tucumán: Christian Lucchetti; Marcelo Ortíz, Santiago Vergini, Mauro Osores y Gabriel Risso Patrón; Guillermo Acosta, Cristian Erbes, Joaquín Pereyra y Ramiro Carrera; Leonardo Heredia y Augusto Lotti. DT: Omar De Felippe.

Aldosivi (Mar del Plata): José Devecchi; Emanuel Iñiguez, Fabricio Coloccini, Emiliano Insúa y Emanuel Insúa; Francisco Cerro, Gastón Gil Romero y Gastón Lodico; Malcom Braida, Martín Cauteruccio y Federico Andrada. DT: Fernando Gago.

Gol en el primer tiempo: 33m. Cauteruccio (A).

Goles en el segundo tiempo: 5m. Lotti (AT); 13m. Cauteruccio (A) y 47m. Pereyra (AT)..

Cambios en el segundo tiempo, al comenzar, Franco Mussis, Renzo Tesuri y Felipe Campos por Erbes, Carrera y Ortíz (AT); 14m. Cristian Menéndez por Heredia (AT); 15m. Federico Gino y Joaquín Indacoechea por Cerro e Iñiguez (A); 27m. Óscar Benítez por Acosta (AT) y Mario López por Lodico (A); 36m. Javier Iritier y Jonathan Zacaría por Andrada y Cauteruccio (A).

Incidencia en el segundo tiempo: 7m. Heredia (AT) falló un tiro penal.

Amonestados: Ortíz, Erbes, Mussis y Pereyra (AT). Iñiguez y Emiliano Insúa (A).

Árbitro: Silvio Trucco.

Estadio: Monumental José Fierro.