Ibarra: "Los Leones volverán a estar arriba esté quien esté en el banco"

(Por Fernando Bianculli).- Pedro Ibarra, histórico exdefensor del seleccionado argentino masculino de hockey sobre césped, confió en que Los Leones recuperen su protagonismo deportivo "esté quien esté en el banco", luego de que el entrenador Carlos "Chapa" Retegui adelantara su intención de dejar el cargo.

Ibarra, de 35 años, retirado del equipo nacional en Tokio 2020, consideró que el equipo argentino hizo "un buen papel" en los Juegos Olímpicos y que la posibilidad de lograr una medalla "era muy difícil" por las desventajas en la preparación, producto de la pandemia de coronavirus.

Los Leones llegaron a Tokio como defensores de la medalla de oro obtenida en Río 2016 y fueron eliminados por Alemania en cuartos de final.

Retegui, también DT del equipo femenino, avisó que su ciclo con los varones "es un tema cerrado" ya que no está dispuesto a tomar las decisiones que implica avanzar hacia un recambio generacional.

"Estoy seguro de que los chicos van a poner a Los Leones arriba nuevamente, esté quien esté en el banco", le aseguró Ibarra a Télam desde Tokio, a un día de la ceremonia de clausura en la que portará la bandera argentina junto a la Leona Noel Barrionuevo.

"Me parece que es un grato reconocimiento al equipo de Río que supo obtener una medalla de oro soñada por todos nosotros", analizó sobre su designación.

En su extensa carrera con la camiseta argentina, Ibarra fue campeón olímpico 2016, tres veces ganador del oro panamericano en Guadalajara 2011, Toronto 2015 y Lima 2019; plata en Río 2007, bronce en la Copa del Mundo de La Haya 2014 y ganador del Mundial Juvenil Rotterdam de 2005.

- Télam: Pasaron ya unos días de la competencia de Los Leones: ¿Qué análisis hacés de la actuación del equipo?

- Pedro Ibarra: En frío creo que Los Leones cumplimos un buen papel, por supuesto que teníamos la ilusión enorme de poder llevarnos una medalla, estuvimos muy cerca de pasar a la semifinal, pero teniendo en cuenta cómo fue la preparación, el escenario en el cual nosotros nos tuvimos que preparar, era algo muy difícil llegar a tener la medalla. Creo que lo hicimos muy bien, el equipo fue creciendo un montón a lo largo del torneo y terminó jugando un grandísimo hockey pese estar un año y medio sin competir, que es algo inviable para una competencia de esta magnitud.

- T: Después de la eliminación anunciaste tu retiro del seleccionado tras 17 años y más de 300 partidos internacionales. ¿Cómo te sentís hoy con esa decisión?

- PI: La verdad es que pasé toda una vida dedicada a la selección y viviendo muchísimas cosas, buenas, malas e increíbles, pero la verdad es que hoy me siento pleno, muy contento. Creo que no muchos tienen la posibilidad de retirarse de la selección cuando lo desean y yo tuve ese placer. Me llevo el cariño enorme de toda la gente pero sobre todas las cosas de mis pares, que es lo que más valoro.

- T: Después de la final con Las Leonas, Retegui consideró que su ciclo con Los Leones era un "tema terminado". Sugirió que no estaba dispuesto a encarar la renovación del equipo para no lesionar el vínculo afectivo con los jugadores campeones en Río. ¿Qué opinás al respecto?, ¿Qué futuro vislumbrás para Los Leones?

PI: Creo que queda un equipo joven, con muchísima experiencia y muchísimo talento. Estoy seguro de que los chicos van a poner a Los Leones arriba nuevamente, esté quien esté en el banco. Me da mucha confianza este grupo, sumó mucha experiencia en este Juego de cara a lo que viene.

- T: El hockey es el único deporte que repitió podio olímpico desde Sydney 2000 hasta Tokio inclusive. ¿Qué explicación le encontrás?

Sin dudas que el hockey es el deporte del olimpismo argentino más exitoso de las últimas dos décadas. No paró de estar en el podio, sea Leonas o Leones. Creo que eso fue en base al esfuerzo, al trabajo y a la constancia. No es fácil mantenerse en el alto nivel, Las Leonas lo hacen con mucho profesionalismo y por eso volvieron a estar arriba con esta medalla de plata. Fue un equipo que creció mucho, se fue haciendo cada vez más fuerte en el torneo y por sobre todas las cosas destaco su noción de equipo porque es un grupo muy parejo, que se supo unir ante la adversidad y sacó lo mejor de sí.

- T: Si consideramos las tres medallas cosechadas por la Argentina en Tokio, estamos en la cifra más baja desde Atlanta '96. ¿A qué lo atribuirías?

- PI: No soy quien para analizar el resultado numérico del olimpismo argentino. Lo que sí sé es que en el hockey fue muy difícil competir y estar a la altura tras un año y medio sin jugar. Nuestros rivales estaban en competencia constante, jugando torneos europeos, Pro League y nosotros no, con jugadores que estaban en Europa y no podían volver o que si volvían no podían irse. Fueron muchos problemas los que surgieron en este año y medio debido a la pandemia. Eso perjudicó un montón a nuestra preparación.

- T: En 2018, una controvertida ley cambió las condiciones para el desarrollo de los atletas a partir de la eliminación del financiamiento autónomo con la quita del 1% del impuesto a la telefonía. ¿Esa decisión perjudicó a los deportistas?, ¿las autoridades deberían restablecer ese mecanismo?

-PI: El deporte necesita muchísimo más apoyo, no tengo dudas. Si bien en los últimos años creció un montón, es la realidad, creo que todavía estamos atrás en relación a otros países y eso se refleja sin dudas en el resultado. El deportista argentino es talentoso de por sí y con un poco más de apoyo puede conseguir resultados muy importantes.

- T: ¿Cuáles fueron tus sensaciones al saber que serías el abanderado en la ceremonia de clausura?

- PI: Fue una grata sorpresa, es una responsabilidad, un placer enorme, estoy súper orgulloso de poder cerrar este Juego Olímpico portando la bandera de nuestro país. Me parece que es un grato reconocimiento al equipo de Río 2016 que supo obtener una medalla de oro soñada por todos nosotros.

- T: ¿Cómo será tu futuro en términos deportivos?

- PI: Obviamente que con la Selección se terminó todo para mí. Ahora voy a tomarme un par de semanas para descansar, para atender muchas cosas que dejé de lado durante la preparación de los Juegos en estos últimos años y pensaré bien qué es lo que más conviene. Por supuesto que me gustaría cerrar mi carrera jugando en mi club (San Fernando), que es mi casa, el lugar en el que me formé y al que llevo a mis hijos todos los días para que practiquen sus deportes. Estaría bueno terminar mi año ahí, pero ahora es momento de descansar y analizar todo más en frío cuando esté en Buenos Aires.