Infantino se reunirá el lunes próximo con Tapia en el predio de AFA

El presidente de FIFA, Gianni Infantino, se reunirá el próximo lunes 18 con el titular de AFA, Claudio Tapia, en el predio de Ezeiza donde hoy se encuentra concentrado el seleccionado argentino, con varios temas sobre la mesa, entre ellos el proyecto de realizar los Mundiales de fútbol cada dos años y el fallo pendiente que emitirá su organismo respecto del malogrado encuentro con Brasil por Eliminatorias.

La reunión entre el dirigente más importante del fútbol mundial y el de Argentina tendrá lugar en uno de los salones del predio de Ezeiza y en principio transcurrirá con un almuerzo de por medio que incluiría un show de tango encabezado por el cordobés Ariel Ardit, quien ya fue el encargado de cantar el Himno Nacional antes del partido anterior con Uruguay.

Ardit, de 47 años, fue el ganador del premio Konex de Platino como el mejor cantante de tangos de la década que se extendió entre 2005 y 2015.

En ese encuentro entre estos dos dirigentes el suizo le expondrá al argentino el proyecto de FIFA de realizar las Copas del Mundo cada dos años, algo a lo que ya se opuso en primera instancia la Conmebol a través de su presidente, el paraguayo Alejandro Domínguez, y lo propio hizo la UEFA.

La AFA, en principio, transitaría por el mismo camino que el máximo organismo sudamericano, aunque en este momento sensible para Tapia en particular, seguramente la reunión en la que se estará agasajando también al presidente de FIFA, no parece ser el escenario ideal para oponerse frontalmente a sus propuestas.

La semana pasada y para ir fortificando su idea, Infantino sostuvo que "si el Súper Bowl del fútbol americano se juega todos los años, como los Mundiales no se van a poder realizar cada dos años".

Y además FIFA debe expedirse, en principio la semana próxima, respecto del partido que se suspendió a los 4 minutos del primer tiempo entre Brasil y Argentina, por las Eliminatorias Sudamericanas, con un claro indicio de que se lo darán por ganado a Argentina, aunque obviamente si ese es el fallo, los brasileños lo apelarán.

Y en esa instancia la Conmebol tampoco está de acuerdo con FIFA, ya que de hecho ayer mismo Domínguez sostuvo respecto del tema con la habitual frase futbolera que dice que "los partidos se ganan en la cancha".

Otra razón más para que Infantino y Tapia disfruten más del almuerzo y el show tanguero que de la charla sobre temas urticantes de la actualidad futbolística internacional.