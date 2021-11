Juventus, con un gol de Dybala, venció de visita a Salernitana en el comienzo de la fecha en Italia

Juventus, con un gol del cordobés Paulo Dybala, le ganó como visitante a Salernitana por 2 a 0, en uno de los cuatro partidos que pusieron en marcha hoy la decimoquinta fecha de la Liga de Italia de fútbol.

El encuentro se llevó a cabo en estadio Arechi, en la ciudad campana de Salerno, y la "Joya" Dybala puso en ventaja a la "Vecchia Signora", a los 21 minutos del primer tiempo; mientras que el atacante español Alvaro Morata marcó el 2 a 0 final para la "Juve", a los 25 de la parte final.

Con esta victoria, Juventus llegó a las 24 unidades y trepó a la sexta ubicación de la Serie A, que comanda Napoli; mientras que Salernitana se quedó con 8 puntos y en el último puesto.

En tanto Atalanta, con los argentinos Juan Musso y José Luis Palomino, goleó como local 4 a 0 a Venezia, donde atajó el misionero Sergio "Chiquito" Romero.

El croata Mario Pasalic, en tres ocasiones (7m. PT, 12m. PT y 22m. ST), y el neerlandés Teun Koopmeiners (12m. ST) señalaron los goles del equipo de Bérgamo.

Mientras que Fiorentina, con el argentino Lucas Martínez Quarta como titular y su compatriota Nicolás González como suplente, venció a Sampdoria por 3 a 1, con anotaciones del español José María Callejón (23m. ST), el serbio Dusan Vlahovic (32m. ST) y el italiano Riccardo Sottil (45m. PT), mientras que su compatriota Manolo Gabbiadini (15m. PT) había adelantado al conjunto genovés.

Por su parte, Hellas Verona, con el delantero argentino Giovanni Simeone en la formación titular, sólo pudo igualar en su estadio ante Cagliari 0 a 0.

La decimoquinta fecha de la Serie A, continuará de la siguiente manera:

Mañana:

A las 14.30: Bologna (juega el argentino Nicolás Domínguez) vs. Roma (Federico Fazio).

A las 16.45: Inter (Lautaro Martínez, Joaquín Correa, Facundo Colidio) vs. Spezia, Genoa vs. Milan y Sassuolo vs. Napoli.

El jueves:

A las 14.30: Torino (Cristian Ansaldi) vs. Empoli.

A las 16.45: Lazio (Gonzalo Escalante y Luka Romero) vs. Udinese (Nahuel Molina, Nehun Pérez, Roberto Pereyra, Fernando Forestieri e Ignacio Pussetto).

Posiciones: Napoli 35 puntos; Milan 32; Intery Atalanta 31; Roma 25; Juventus y Fiorentina 24; Bologna y Lazio 21; Hellas Verona20; Empoli 19; Sassuolo 18; Torino 17; Udinese, Sampdoria y Venezia 15; Spezia11; Genoa 10; Cagliari 9; y Salernitana 8.