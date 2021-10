"Les fui a agradecer a los jugadores por el esfuerzo", dijo Riquelme tras reunirse con el plantel

El ídolo y vicepresidente segundo de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, manifestó anoche que le agradeció al plantel "por el esfuerzo", a pesar de la derrota que el equipo sufrió ante Gimnasia y Esgrima La Plata por 1-0, en un partido correspondiente a la fecha 19 del torneo de la Liga Profesional de fútbol (LPF)

Una vez concluido el cotejo en La Bombonera, el histórico mediocampista xeneize se entrevistó con los jugadores en el vestuario, luego de que los futbolistas hubieran subido al micro para emprender el viaje hacia la concentración.

Para desalentar cualquier tipo de versión contradictoria, el propio Riquelme enfrentó a algunos representantes de medios de prensa y dijo: "Les fui a agradecer a los chicos porque están haciendo un esfuerzo muy grande. Quiero mucho al club, pero el semestre para nosotros está siendo bastante largo. Hemos comenzado con los partidos del Mineiro, volvimos de Brasil, nos encerraron en un hotel. No nos dieron muchas chances de participar en el torneo porque nos hicieron jugar con los chicos", se quejó.

El dirigente continuó su monólogo y apuntó: "Los saludé (a los jugadores). Me gusta el fútbol y en el segundo tiempo han errado muchos goles, han hecho un gran segundo tiempo. Desde ahí arriba uno se daba cuenta que la pelota no iba a entrar. La sacaron en la línea más de una vez. El arquero (Rodrigo Rey) le tapa una pelota increíble a (Agustín) Almendra. Ya cuando pegó esa de Almendra en el primer tiempo en el palo y (Cristian) Medina erró con el arco libre, El primer tiempo no fue bueno, el segundo todo lo contrario", graficó.

A pesar de lo dicho por el propio Riquelme, durante la reunión en el vestuario "hubo algún que reproche" de parte de Román "para tratar de sacarles el amor propio, de cara a lo que se viene", según le contó a Télam una fuente muy cercana al plantel.

“Sabemos lo que representa la Copa Libertadores para nosotros. Tenemos la obligación de clasificarnos sea por la Copa Argentina o por el torneo a la siguiente Libertadores. El miércoles tenemos una final”, le advirtió Riquelme al plantel ante los micrófonos.

Y con relación a Argentinos Juniors, adversario de la semifinal de Copa Argentina este miércoles en Mendoza, el directivo analizó: "Todos los partidos son complicados. Son todos los partidos importantes para nosotros. Representamos a nuestro club. Vamos a enfrentar a un equipo que pelea y corre mucho. No nos va a regalar nada. Si queremos estar en la final, vamos a tener que hacer lo que hicimos en el segundo tiempo”, sostuvo.

Luego repasó la posibilidad de clasificar a la Copa por tabla anual y el vicepresidente remarcó: “Voy a ser sincero. Hace seis o siete fechas atrás, uno miraba y veía complicado el hecho de la general. Teníamos a Racing, a Independiente, a Estudiantes y a Lanús adelante nuestro. Hoy depende de nosotros. Estamos por encima de todos ellos y con Lanús casi iguales", describió.

Riquelme contó que habla "siempre" con el DT Sebastián Battaglia, actualmente al frente del equipo. "Está en su club, la gente lo quiere. Nosotros también. Está cumpliendo el sueño que tuvo toda su vida. Él quiso ser futbolista, después de retirarse tuvo se despedida como se mereció y ahora está dirigiendo a nuestro club”, contestó.