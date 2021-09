"Me mata no jugar", se sinceró el defensor de Boca Lisandro López

El defensor de Boca Juniors Lisandro López, que hizo un gol a favor y otro en contra en la victoria de esta noche sobre Atlético Tucumán por 2 a 1, admitió que le duele ser suplente y se mostró "feliz" por haber sido titular por primera vez en el certamen.

"Estoy para cuando me necesiten, pero no les voy a mentir a los 'bosteros': me mata no jugar", se sinceró después de la victoria en Tucumán por la duodécima fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

"Lo que me toca hoy es sentarme en el banco a ver a mis compañeros, pero con mucho trabajo y respeto hoy fui titular otra vez y eso me pone feliz", añadió.

Sobre el triunfo, el tercero consecutivo de Boca como visitante, comentó: "Estoy feliz por los tres puntos, es la primera razón de mi felicidad, no me lo saca nadie. Me voy triste por el gol en contra, pido disculpas a los hinchas y a mis compañeros".

"Creo que ganamos bien en un lugar difícil como es la cancha de Atlético Tucumán. A mí me falta ritmo futbolístico, pero estoy agradecido porque (Sebastián) Battaglia me puso", cerró.