Messi le resto importancia al haberse "acostado" detrás de la barrera ante el City

Lionel Messi no le otorgó gran significancia al hecho de haberse "acostado" en el césped detrás de la barrera antes de un tiro libre del Manchester City inglés, durante el partido que el París Saint Germain le ganó 2-0 de local por la Liga de Campeones.

"En ese momento, necesitábamos hacer eso" dijo Messi , sobre aquella acción del cotejo jugado en París el 28 de setiembre pasado, en el cual el City contó con un tiro libre directo y, para asombro de todos, el rosarino se recostó sobre el césped detrás de la barrera ante la posibilidad de que el remate fue rasante.

En una nota a France Football, Messi, que acaba de ganar su séptimo Balón de Oro el pasado lunes, señaló: " Estábamos ganando. No había nadie para hacerlo y estaba allí y me acosté en el césped. No fue nada. Todos tenemos que aportar algo para obtener resultados".

En la televisión inglesa, al ex zaguero internacional inglés Rio Ferdinand le había parecido "irrespetuoso" encomendar esa tarea al genio argentino, pero el exBarcelona no lo vivió de esa manera.