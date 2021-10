Messi y Suárez se reencontraron en el Monumental y reafirmaron su amistad

Lionel Messi y Luis Suárez se cruzaron en los pasillos del estadio Monumental y en el campo de juego, apenas se vieron cruzaron sonrisas y se dieron un enorme abrazo, como los dos amigos que son, en la previa del choque entre Argentina y Uruguay, por la postergada quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Messi y Suárez, quienes formaron una de las mejores duplas ofensivas del mundo en Barcelona -también estuvo en ese período el brasileño Neymar-, se miraron en la cancha durante la entrada en calor y conversaron brevemente, ya que antes lo hicieron en la zona de vestuarios.

Otro que se plegó al saludo fue Rodrigo De Paul, actual compañero de Suárez en Atlético de Madrid, y con el que comenzaron una gran relación como se vio en las últimas presentaciones, y hace solamente una semana contaron que juegan juntos al truco tras ganarle a Milan (2-1) por la Champions League.

En el último partido entre Argentina y Uruguay (0-0 en Montevideo) por Eliminatorias, que se jugó el 1 de septiembre de 2017, posaron juntos en referencia a la organización conjunta para el Mundial 2030, al que se sumó Paraguay.

"Con Leo tuvimos afinidad desde el principio. De la convivencia pasás a la amistad, y los momentos que pasás con él también se trasladan a dentro del césped. Me ha demostrado su compañerismo mil veces. Él me ayudó cuando yo luchaba por la Bota de Oro, y yo a él también", dijo Suárez en junio de este año en la antesala de la victoria argentina por 1-0 en Copa América.

"Con Leo la amistad siempre va a estar fuera de las canchas. Dentro del campo cada uno tiene su objetivo porque somos rivales y ya nos hemos enfrentado antes", continuó.

De hecho compartieron vacaciones familiares en diferentes momentos y en este último año lo hicieron en la playa española de Ibiza, días antes de la salida de Messi a París Saint Germain.

El mismo rosarino lo defendió firmemente cuando el entrenador neerlandés Ronald Koeman echó a su amigo de Barcelona por teléfono y lo dejó en libertad de acción para recalar en Atlético de Madrid.

"Te merecías que te despida como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiente cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad es que a estas alturas ya no me sorprende nada", escribió en sus redes sociales.