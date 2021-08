Newell's y Central empataron un clásico rosarino a puro fútbol

Newell's Old Boys y Rosario Central empataron en un gol un atípico clásico rosarino jugado a puro fútbol, con ambos equipos en búsqueda de la victoria hasta la última pelota del partido de esta tarde en el estadio Coloso Marcelo Bielsa del Parque Independencia, por la séptima fecha del Torneo de la Liga Profesional.

El lateral derecho Damián Martínez convirtió de cabeza para Central y el volante Nicolás Castro empató para Newell's, ambos en el complemento.

Central tuvo un mejor comienzo y final del primer tiempo, con llegadas claras que erigieron al arquero local Alan Aguerre en la figura de esa etapa.

Apenas habían jugado un minuto cuando Emiliano Vecchio lanzó un córner cerrado desde la izquierda -como el de Tomás Chancalay de Racing hace una semana que terminó en gol olímpico- pero esta vez Ignacio Scocco la sacó de cabeza, en el primer palo.

Cómo se habrá jugado el clásico con pierna fuerte que a los 4 minutos Negri y Zabala fueron a trabar una pelota en el mediocampo local y la pincharon.

Y a los seis minutos Ferreyra habilitó a Blanco por la izquierda, que mandó un centro pasado que Zabala recibió solo y le pegó de derecha, con tres dedos, pero Aguerre salvó en gran forma al córner, en su primera gran atajada de la tarde.

Luego del mejor comienzo visitante, Newell's comenzó a dominar la pelota con la buena circulación de Pablo Pérez, que se asociaba con Comba y Compagnucci por la derecha.

Newell's llegó a los 12 minutos con un derechazo apenas desviado de Cristaldo y a los 14 con otro remate débil del propio ex Racing Club y Vélez Sarsfield tras una mala salida del arquero Broun con Ávila por la izquierda.

La visita decayó en sintonía con una molestia muscular de Vecchio, pese a lo cual respondió a los 23 minutos con una jugada de Zabala a Gamba por la derecha, cuyo centro fue pifiado por Ferreyra, solo y de frente al arco, que salió muy desviado.

Newell's generó su llegada más clara de la etapa a los 25 minutos en una gran corrida de Cristaldo por la izquierda, en la que Ávila -de gran partido como toda la defensa visitante- se pasó de largo, pero el delantero elevó el derechazo, solo frente al arquero.

Los "canallas" respondieron a los 32 minutos con una gran jugada de Vecchio, quien gambeteó a dos marcadores de izquierda hacia el medio, tocó a Zabala y éste a Martínez, quien sacó un fuerte derechazo que pegó en el costado externo del arco.

El conjunto visitante volvió a llegar a los 38 mknutos con un gran derechazo cruzado de Ferreyra que Aguerre salvó al córner, cuando la pelota se metía junto al segundo palo.

Y el equipo del "Kily" González tuvo otra llegada clara en el tercer minuto de descuento, cuando Vecchio pasó a un marcador, tocó con Gamba, éste con Ruben y de ahí a Ferreyra por la izquierda, quien le pegó de derecha y la pelota pasó cerca del primer palo.

Central comenzó a jugar mejor en el complemento con la velocidad y proyecciones de Blanco, Ferreyra y Gamba por la izquierda.

Hasta que a los 7 minutos Vecchio lanzó un gran córner desde la izquierda, Damián Martínez ganó con un cabezazo furibundo de anticipo y la metió arriba, en el segundo palo, en el golazo que abrió más aún el partido.

El visitante tuvo otra posibilidad a los 11 minutos cuando Vecchio jugó por derecha con Gamba, Zabala y Martínez sucesivamente, pero Aguerre salvó ante la llegada del lateral.

Hasta que Newell`s llegó al empate a los 14 minutos con una gran jugada de Comba por la derecha, que enganchó hacia dentro y tocó atrás para Pablo Pérez, éste a Scocco y derivó a Nicolás Castro, quien remató desde el borde del área, la pelota se desvió en las piernas de Almada, descolocó a Broun y entró lentamente junto al poste derecho.

Newell's recuperó juego con el ingreso de Fernando Belluschi por Pablo Pérez -amonestado- pero casi no volvió a llegar con peligro.

Y Central, con un Emiliano Vecchio cansado, que aguantó todo el partido pese a una molestia muscular desde el comienzo, también lo buscó hasta el final, aunque sólo llegó a los 37 minutos con un centro del ingresado Torrent que Ferreyra cabeceó desviado.

Un párrafo aparte mereció el cuestionado arbitraje de Andrés Merlos -por las críticas de Vecchio y Ruben en la semana- quien dirigió un partido sin mayores polémicas.

Así, Newell's y Central empataron un clásico atípico, en el que ambos atacaron y buscaron la victoria hasta la última pelota y que, esta vez, dejó a Rosario en paz.

- Síntesis -

Newell's Old Boys: Alan Aguerre; Gabriel Compagnucci, Cristian Lema, Facundo Mansilla y Franco Negri; Pablo Pérez, Juan Sforza y Nicolás Castro; Maximiliano Comba, Ignacio Scocco y Jonatan Cristaldo. DT: Fernando Gamboa.

Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Almada, Gastón Ávila y Lautaro Blanco; Diego Zabala, Emmanuel Ojeda, Emiliano Vecchio y Luciano Ferreyra; Lucas Gamba y Marco Ruben. DT: Cristian "Kily" González.

Goles en el segundo tiempo: 7' Damián Martínez (C) y 14' Nicolás Castro (N).

Cambio en el primer tiempo: 27' Ramiro Sordo por Cristaldo (N).

Cambios en el segundo tiemnpo: 18' Fernando Belluschi por Pablo Pérez (N) y Mateo Maccari por Sforza (N); 22' Fernando Torrent por Damián Martínez (C); 32' Julio Luques por Ojeda (C) y Alan Marinelli por Gamba (C) y 45+2' Justo Giani por Comba (N).

Amonestados: Sforza, Lema y Pablo Pérez (N). Almada, Damián Martínez, Vecchio y Ojeda (C).

Árbitro: Andrés Merlos.

Estadio: Newell's Old Boys.