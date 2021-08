"No me atrapa ni tengo la necesidad de volver a Argentina a jugar", aseguró "Willy" Caballero

El exarquero de Boca Juniors Wilfredo Caballero cerró hoy la posibilidad de volver al fútbol argentino, mientras aguarda la oferta de un club europeo en su condición de jugador libre.

"Yo hice la escuela en España, en la segunda división. No disfruté de jugar partidos seguidos cuando estuve en Boca. Mi necesidad es jugar, disfrutar, pelear el puesto, no me atrapa ni tengo la necesidad de volver a Argentina a jugar. Son también decisiones familiares", indicó Caballero a radio Colonia.

Caballero, de 39 años, jugó la temporada pasada en Chelsea, de Inglaterra, donde se consagró campeón de la Liga de Campeones de Europa, finalizó su contrato y quedó con el pase en su poder.

"Estoy viviendo en Málaga, entrenando a ver si aparece algo. No hubo movimientos de arqueros acá en Europa. Muchos equipos tienen muchos problemas económicos y se decantan por arqueros más jóvenes y es entendible porque los dirigentes tienen que velar por los intereses de los clubes", indicó ´Willy´.

"Elegí no continuar en el Chelsea porque la situación me estaba haciendo mal, el estar de tercer arquero me estaba frustrando un poco, por eso no acepté la oferta del Chelsea de seguir un año más. Yo necesito competir y ser feliz, es lo que quiero", señaló Caballero.

A propósito de su paso por Chelsea, Caballero hizo una observación sobre uno de los equipos más grandes del fútbol argentino: "El River de Marcelo Gallardo juega parecido en algunos partidos al Chelsea de (Thomas) Tuchel".