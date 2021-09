Nueva Zelanda venció a Sudáfrica por 19-17 y es campeón del Rugby Championship 2021

El seleccionado de Nueva Zelanda venció hoy a Sudáfrica por 19 a 17 (PT 6 a 6) y se consagró campeón del Rugby Championship a una fecha del final del certamen, en el que además intervienen Australia y Argentina.

El partido, el centésimo en la historia entre dos de las máximas potencias del rugby mundial, se jugó en el Queensland Country Bank Stadium, Townsville y se definió con un penal convertido por Jordie Barrett a dos minutos de final para los oceánicos.

Con este triunfo Nueva Zelanda es campeón con 24 unidades, seguido por Sudáfrica con 11, Australia con 9 y Argentina sin puntos. Wallabies y Pumas completan la quinta fecha en el mismo escenario.

Los puntos de los All Backs fueron obra de un try de Will Jordan y una conversión y cuatro penales de Jordi Barrett, mientras que para el vigente campeón del mundo Sbu Nikosi sumó un try y André Pollard hizo convirtió cuatro penales.

Este fue el cotejo 100 entre ambos equipos con 60 triunfos de Nueva Zelanda, 36 de Sudáfrica e igualaron en cuatro ocasiones, consignó la Sanzaar.

Nueva Zelanda formó con Jordie Barrett; Will Jordan, Rieko Ioane, David Havili y George Bridge; Beauden Barrett y TJ Perenara; Luke Jacobson, Ardie Savea y Akira Ioane; Scott Barrett y Brodie Retallick; Nepo Laulala, Codie Taylor y Joe Moody.

En tanto, Sudáfrica alistó a Willie le Roux; Sbu Nkosi, Lukhanyo Am, Damian de Allende y Makazole Mapimpi; Handré Pollard y Faf de Klerk; Duane Vermeulen, Kwagga Smith y Siya Kolisi; Lood de Jager y Eben Etzebeth; Frans Malherbe, Bongi Mbonambi y Trevor Nyakane.