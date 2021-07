"Nunca vamos a hacer el papelón tan grande de no presentarnos", dijo Riquelme

El vicepresidente e ídolo de Boca Juniors Juan Román Riquelme negó hoy que el club hubiese analizado la posibilidad de no presentarse en el partido de esta noche contra Banfield, por la segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol, que finalmente jugó con una formación de juveniles.

"Estamos acá porque representamos la historia del fútbol argentino. Nunca vamos a hacer el papelón tan grande de no presentarnos. Nunca vamos a dejar que el nombre de nuestro club salga mundialmente con que no nos presentamos a jugar un partido", dijo Román en la cadena ESPN 2.

El exfutbolista, que esta noche por primera vez desde que es dirigente acompañó a su equipo en un compromiso de visitante, declaró su disconformidad por tener que jugar con juveniles: el plantel que viajó a Brasil, donde perdió con Atlético Mineiro por los octavos de final de la Copa Libertadores, está aislado siete días por protocolo tras haber interrumpido la "burbuja" sanitaria, según informó el Ministerio de Salud de la Nación.

"Todo es raro. El presidente de la Liga (Marcelo Tinelli) el jueves a las nueve y media de la noche me mandó un mensaje diciendo que el sábado (por hoy) los titulares, si daban negativo el PCR, podían jugar el partido. Tinelli me dijo que iban a jugar y después me llamaron y me dijeron que no podían", agregó.

"Jueves a la noche me dice que juegan los titulares con PCR negativo, por eso presentamos a los chicos de la Reserva. Ayer, a las cuatro de la tarde me llama y me dice no pueden jugar. ¿Te parece serio? ¿Que jueguen ayer y jueguen hoy? Nosotros entendemos lo que nos pide el Gobierno, por eso seguimos encerrados hasta el martes. Es así. Pero a nosotros nos dijeron una cosa y luego se hizo otra", agregó.

Y luego volvió a insistir en contra del conductor televisivo (tiene licencia en su cargo de titular de San Lorenzo): "¿El martes con quién jugamos? ¿Hincha de quién es el presidente de la Liga? ¿Es muy difícil poner el partido el miércoles? Es sentido común, no hace falta ni pedir postergación".

Y sobre el tema añadió: "Fuimos a Brasil a representar al fútbol argentino, no a ganar plata. Tenemos un certificado del cónsul y otro de la Conmebol que no rompimos burbuja, llegamos a Argentina en vuelo privado, tenemos dos veces resultados negativos... Tiene que haber un poquito de solidaridad. No fuimos de vacaciones, eh. Pero esto es el fútbol argentino".

Con respecto a las posibilidades del equipo para clasificar a la próxima Copa Libertadores comentó: "Con el partido de hoy nos quedan 24 partidos, más el de Copa Argentina con River. Esperemos que los árbitros no se equivoquen seguido con nosotros, porque es lo único que nos falta. Queremos competir, nos gusta, no queremos hacer otra cosa".

Y también habló de los dos polémicos fallos arbitrales que perjudicaron a su club en la eliminación de los octavos de final ante Mineiro. "Hablé con Conmebol. ¿Cómo voy a estar conforme con lo que pasó? ¿Se vio alguna vez un equipo que gane dos partidos y quede afuera? Hasta el día que me muera no lo voy a entender".

"Los hinchas de Boca estamos recalientes, cuando juegan con la ilusión de uno molesta. Pero esto nos va a hacer más fuertes. Nos quitaron la ilusión en la Copa. Vamos a seguir cada vez más fuertes", concluyó.