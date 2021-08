Primera renuncia en Barcelona tras el adiós de Messi

El dirigente Jaume Llopis, miembro de la Comisión Espai Barça (Espacio Barcelona), se convirtió en el primero en renunciar luego del alejamiento del astro argentino Lionel Messi a través de una carta dirigida al presidente Joan Laporta.

"Me has decepcionado, pensaba que eras el único capaz de enfrentarse a Florentino (Pérez, presidente del Real Madrid). Me falta información pero seguro que se podía hacer mucho más para que Messi se quedara", consideró en la misiva.

"Messi era patrimonio importante del FC Barcelona. Ya veremos cuándo llega la Superliga, si llega, y mientras, reforzando al PSG y facilitamos que Mbappé vaya al Madrid. El plan perfecto de Florentino. Pasarás a la historia como el presidente que despidió a Messi", completó.

El Espacio Barcelona es un proyecto de la junta directiva del club que propone reurbanizar el Camp Nou junto con su entorno en un área de alrededor de 40.000 metros cuadrados del barrio de Les Corts.