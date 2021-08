El puntero Almirante Brown recibe mañana a Chacarita en la continuidad de la Primera Nacional

Almirante Brown, la revelación de la temporada con una notable campaña y líder de la Zona A, será local ante Chacarita, un grande de la divisional que está lejos de los primeros puestos aunque aún puede pelear por ingresar al reducido por el segundo ascenso, en el cotejo más relevante de los 11 a celebrarse mañana en la continuidad de la 21ra. fecha del certamen Nacional.

El encuentro se jugará en el Estadio Fragata Presidente Sarmiento, ubicado en la localidad bonaerense de Isidro Casanova, desde las 14, televisado por TyC Sports y con el arbitraje de Diego Abal.

El resto de la programación de mañana será: en la Zona A, Gimnasia de Mendoza-Alvarado (15.30), Temperley-Quilmes (16, TyC Sports), y Belgrano-Mitre (19.30, DirecTV), mientras que por la Zona B lo harán Villa Dálmine-Brown de Adrogué, San Telmo-Guillermo Brown, Defensores de Belgrano-Atlético Rafaela, Santamarina-Independiente Rivadavia y Almagro-Barracas Central (todos a las 15), All Boys-San Martín de San Juan y Ferro Carril Oeste-Tristán Suárez (ambos 15.30).

En la Zona A el puntero es Almirante Brown con 36 unidades, seguido por Tigre con 35, Quilmes 32, San Martín de Tucumán 31, Gimnasia de Mendoza 30, Belgrano 29, Agropecuario y Alvarado 28; mientras que en la B Guemes de Santiago del Estero es líder con 36, seguido por Barracas Central con 33, Brown de Adrogué 31, Deportivo Morón 30, Defensores de Belgrano, Gimnasia de Jujuy y Almagro 29.

Notable actuación de Almirante Brown, que ascendió en la pasada temporada al Nacional, con la dirección técnica de Fabián Nardoza, quien asumió en la quinta fecha, proveniente de Defensores de Belgrano, en reemplazo de Jorge Benítez, quen de los primeros 12 puntos solo había conseguido tres.

Almirante poco a poco comenzó a plasmar en el campo de juego el estilo de Narozza, de mucha presión y búsqueda del arco adversario, y llegó a esta realidad con una serie de siete triunfos, dos empates y apenas un revés en los pasados 10 cotejos, con 23 unidades de 30. Falta mucho aún y en la Zona A hay equipos como Tigre, Quilmes y San Martín de Tucumpán que buscan el ascenso, pero Brown esta en los más alto y no quiere bajarse de alli.

Chacarita, con Cistian Aldirico como DT, está décimo a 13 unidades del puntero, nunca logró una buena serie de triunfos y siempre se lo vio más cerca del fondo de la tabla que de los primeros lugares. Apenas logro dos victorias en los pasados ocho juegos y viene de perder de local ante Nueva Chicago, que está último en la zona.

Quilmes, tercero en la A a cuatro puntos de Brown, viene de empatar de local ante Estudiantes de Río Cuarto, El "Cervecero" desperdició una buena ocasión para acortar diferencias y ahora visitará a Temperley, que hace tres fechas que no gana y esta antepenúltimo con una campaña muy floja.

Barracas Central es otra sorpresa de la temporada siendo segundo en la Zona B y visitará a Almagro con la posibilidad de igualar en la punta a Guemes si vence, aunque con un cotejo más jugados. Barracas suma 11 sin perder y poco a poco es tomado en cuenta como una realidad y no solo como una racha positiva, mientras que Almagro no se queda atrás y con Walter Perazzo como entrenador hace ocho jornadas que no es superado.

Brown de Adrogué, tercero en la B a cinco unidades de Guemes y a dos de Barracas, será visitante de Villa Dálmine y tendrá que ir por un triunfo que lo consolide arriba. El equipo de Campana es de los más flojo de la temporada ocupando el anteúltimo lugar, con apenas dos triunfos y un 28 por ciento de eficacia.

La fecha se completará con los siguientes partidos:

+ Zona A +

Lunes: Deportivo Riestra-Estudiantes de Buenos Aires (15) y Estudiantes de Río Cuarto-Tigre (21.10, TyC Sports).

Martes: San Martín de Tucumán-Atlanta (21.10, TyC Sports).

+ Zona B +

Martes: Guemes-Instituto (15.30, TyC Sports).