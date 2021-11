Racing de Córdoba se quedó con la Zona B y jugará la final por el ascenso ante Deportivo Madryn

Racing de Córdoba venció en su estadio a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay por 1 a 0, se quedó con la Zona B del torneo Federal A y con el pasaje a la final ante el vencedor del Grupo A, Deportivo Madryn de Chubut, para definir el ascenso inicial a la Primera Nacional para la próxima temporada, tras completarse esta tarde la trigésima y última fecha del certamen.

El partido se jugó en el estadio Miguel Sancho, en el barrio de Nueva Italia, en la capital cordobesa, y el gol del triunfo de la "Academia" lo marcó Leandro Fernández, a los 7 minutos del primer tiempo.

Con el triunfo, el equipo conducido por Hernán Medina llegó a las 57 unidades y obtuvo la Zona, 2 puntos por encima de Gimnasia y Tiro de Gimnasia y Tiro de Salta, que igualó 1 a 1 en visita a Villa Ramallo contra Defensores de Belgrano y debió conformarse con ser escolta y jugará el torneo reducido por el segundo ascenso a la Primera Nacional para el año venidero.

La final entre Racing de Córdoba y Deportivo Madryn será a partido único, se llevará a cabo el jueves venidero en el estadio de Arsenal de Sarandí, desde las 17, y de concluir igualado al término de los 90 minutos, el primer ascenso de categoría se definirá con tiros desde el penal.

El triunfador de la final accederá a la categoría superior, mientras que el perdedor pasará desempeñarse en la segunda fase del torneo reducido que determinará otro ascenso.

Por la Zona B, Deportivo Madryn, que ya había ganado el grupo hace tres fechas, igualó ayer en su estadio sin abrir el marcador contra Cipolletti de Río Negro.

Los equipos que finalizaron del segundo al octavo lugar de cada una de las zonas, participarán del reducido por el segundo ascenso, que será por eliminación directa hasta la final y a partido único.

Además del perdedor de Deportivo Madryn y Racing de Córdoba, se clasificaron estos equipos:

Sol de Mayo de Viedma, Cipolletti de Río Negro, Sportivo Peñarol de Chimbas (San Juan), Olimpo de Bahía Blanca, Independiente de Chivilcoy, Juventud Unida Universitaria de San Luis y Villa Mitre de Bahía Blanca, por la Zona A.

Gimnasia y Tiro de Salta, Central Norte de Salta, Chaco For Ever, Sportivo Las Parejas (Santa Fe), Defensores de Pronunciamiento (Entre Ríos), Juventud Unida de Gualegauychú y Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, por la Zona B.

Los cruces la primera fase del torneo reducido se llevarán a cabo en el estadio del equipo con mejor clasificación en la fase regular y, de terminar igualado al término de los 90 minutos, se definirá con tiros desde el punto penal para determinar el conjunto que avance de instancia:

Los series de la primera fase son los siguientes:

Sol de Mayo vs. Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, Cipolletti de Río Negro vs. Juventud Unida de Gualeguaychú, Peñarol de San Juan vs. Defensores de Pronunciamiento, Olimpo de Bahía Blanca vs. Sportivo Las Parejas, Gimnasia y Tiro vs. Villa Mitre de Bahía Blanca, Central Norte de Salta vs. Juventud Unida de San Luis y Chaco For Ever vs. Villa Mitre de Bahía Blanca.

Los resultados y posiciones de la trigésima y última fecha del Federal A, fueron los siguientes:

Zona A:

Ayer:

Sansinena de General Cerri 3 (Octavio Bianchi -2- y Gonzalo Barez) - Ciudad Bolívar 2 (Santiago Izaguirre y Elías Gutiérrez).

Deportivo Madryn de Chubut 0 - Cipolletti de Río Negro.

Sol de Mayo de Viedma 4 (Tomás Silva, Jesús Vera, Matías Olivera y Diego Galgán) - Circulo Deportivo de Nicanor Otamendi 2 (Matías Reali -2-).

Hoy:

Olimpo de Bahía Blanca 2 (Juan Perotti y Francisco Olego) - Independiente de Chivilcoy 1 (Ezequiel Santgángelo).

Sportivo Peñarol de Chimbas (San Juan) 1 (Francisco De Souza) - Sportivo Estudiantes de San Luis 0.

Juventud Unida Universitaria de San Luis 2 (Hernán Zuliani, en contra de su arco y Nicolás Gatica) - Sportivo Desamparados de San Juan 0.

Deportivo Camioneros de Luján 0 - Villa Mite de Bahía Blanca 1 (Carlos Herrera) .

Huracán Las Heras 3 (Bruno Nasta, Agustín Verdugo y José Méndez) - Ferro Carril Oeste de General Pico (Emanuel Del Bianco) 1, partido suspendido a los 33 minutos de la parte final por incidentes. El resultado será confirmado por el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino.

Posiciones finales: Deportivo Madryn 56 unidades; Sol de Mayo 50; Cipolletti, Peñarol y Olimpo 49; Independiente 48; Juventud Unida 47; Villa Mitre 45; Desamparados y Ferro 43; Sansinena 40; Ciudad Bolívar 38; Huracán Las Heras 35; Camioneros 29; Estudiantes 15; y Círculo Deportivo 13.

Zona B:

Hoy:

Defensores de Pronunciamiamieto (Entre Ríos) 1 (Héctor Echagüe) - Sarmiento de Resistencia 2 (Sebastián Parera -2-).

Defensores de Belgrano de Villa Ramallo (Hernán Ruben) 1 - Gimansia y Tiro de Salta 1 (Walter Busse).

Unión Sunchales 0 - Juventud Unida de Gualegauychú 1 (Jonathan Paiz, en contra de su arco).

Crucero de Posadas 1 (Maximiliano Perusato) - Boca Unidos de Corrientes 1 (Iván Silva).

Racing de Córdoba 1 (Leandro Fernández) - Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay 0.

Central Norte de Salta 1 (Aron Varela) - Sportivo Las Parejas 0.

Chaco For Ever 1 (Cristian Barinaga) - Douglas Haig de Pergamino 0.

Tuvo fecha libre Sportivo Belgrano de San Francisco Córdoba.

Posiciones finales: Racing de Córdoba 57 puntos; Gimnasia y Tiro 55; Central Norte 49; Chaco For Ever47; Sportivo Las Parejas41; Defensores de Pronunciamiento y Juventud Unida 38; Defensores de Belgrano de Villa Ramallo 37; Sarmiento 36, Boca Unidos 33; Unión Sunchales 30; Douglas Haig 27; Sportivo Belgrano y Gimnasia de Concepción 26; y Crucero del Norte 22.