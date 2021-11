River estrena su título de la Liga Profesional mañana en Rosario frente a Central

River Plate, flamante campeón de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) en forma anticipada, visitará mañana a Rosario Central en uno de los cuatro partidos que le darán continuidad a la fecha 23.

El encuentro se jugará este domingo a partir de las 17 en el estadio Gigante de Arroyito, de Central, será arbitrado por Pablo Echavarría y televisado por TNT Sports.

El equipo "Millonario" que conduce Marcelo Gallardo alcanzó los 52 puntos tras golear a Racing Club el jueves último por 4 a 0 y se coronó en forma anticipada, con una sentida vuelta olímpica, ya que sacó 12 de ventaja a sus escoltas Defensa y Justicia y Talleres de Córdoba cuando apenas quedan nueve por jugarse.

En cuanto a la formación de River, el "Muñeco" Gallardo recuperará mañana a sus marcadores laterales Milton Casco y Fabrizio Angileri, quienes cumplieron una fecha de suspensión cada uno.

Los que dejarán el equipo son Robert Rojas y Javier Pinola.

De manera que River irá completo en Rosario (con las excepciones de los lesionados Matías Suárez, Nicolás De La Cruz, Felipe Peña Biafore y Enzo Pérez), y además tendrá la posibilidad de ser alentado por sus hinchas rosarinos y de ciudades aledañas ya que Central vendió un paquete de plateas a 8.500 pesos para no socios.

River intentará hilvanar una victoria más en el torneo doméstico que no conquistaba desde hacía siete años (el anterior lo ganó con Ramón Díaz como DT en 2014), con al buen juego de sus mediocampistas entre los que sobresalen Enzo Fernández y Agustín Palavecino, para que en ofensiva pueda hacer la diferencia Julián Álvarez.

Álvarez, un cordobés nacido en Calchín hace 21 años, es el máximo goleador del torneo con 17 conquistas en los 18 partidos que jugó, ya que no estuvo en la derrota ante Colón, el empate con Independiente ni el los triunfos ante Sarmiento y Banfield.

En cuanto a Central, tiene 30 puntos y en la fecha pasada sorprendió a Colón y lo goleó en Santa Fe por 4 a 1 con tres goles anotados por su capitán, Marco Ruben, todos de cabeza, y el otro de Emiliano Vecchio.

El goleador Marco Ruben, nacido hace 35 años en Capitán Bermúdez, superó con 97 goles la marca de 94 del "Matador" cordobés Mario Alberto Kempes y quedó a uno del "Torito" Waldino Aguirre para convertirse en el máximo goleador de la historia de Central en el profesionalismo.

De todas maneras, no todas son buenas para Central, ya que su arquero Jorge Broun sufrió la rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha, será operado y no jugará hasta mediados del año que viene, en una baja sensible.

Broun debió salir a los 39 minutos del primer tiempo y fue reemplazado por el juvenil Juan Pablo Romero, quien seguirá en el arco y será la única variante que hará el entrenador Cristian "Kily" González, ya que Lucas Gamba y Gastón Ávila dejaron atrás sus molestias físicas y estarán a disposición.

El equipo rosarino necesita los tres puntos ya que su objetivo es clasificarse para la Copa Sudamericana de 2022.

En la tabla de posiciones anual, Central tiene 48 puntos, uno menos que Gimnasia y Esgrima La Plata que por el momento es el último equipo que está clasificando al certamen internacional.

El partido es una promesa de buen fútbol, por el estilo ofensivo de River y también por el de Central, que pese a su campaña irregular se trata de un equipo que no especula y piensa más en el arco contrario que en el propio.

En cuanto al historial, jugaron 150 veces con supremacía de River, que ganó en 78 ocasiones contra 30 de Central, y además hubo 42 empates.

- Probables Formaciones -

Rosario Central: Juan Pablo Romero; Damián Martínez, Facundo Almada, Gastón Ávila y Lautaro Blanco; Gino Infantino, Emmanuel Ojeda y Franceso Lo Celso; Emiliano Vecchio; Lucas Gamba y Marco Ruben. DT: Cristian "Kily" González.

River Plate: Franco Armani; Franco Casco o Robert Rojas, David Martínez, Paulo Díaz y Fabrizio Angileri o Javier Pinola; Santiago Simón, Leonardo Ponzio, Enzo Fernández y Agustín Palavecino; Julián Álvarez y Braian Romero. DT: Marcelo Gallardo.

Arbitro: Pablo Echavarría.

Cancha: Gigante de Arroyito, de Rosario Central.

Hora de inicio: 17.

TV: TNT Sports.