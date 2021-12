"River ya inició un camino", dijo D'Onofrio en un balance de su gestión en el club

El actual presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, dijo que el club "inició un camino" para continuar y mejorar todo lo que se hizo durante la gestión que comenzó en 2013 y culminará el 14 de diciembre de este año.

"La gestión que viene va a lograr eso, hacer ese mucho que falta. River ya inició un camino y es hacer mejor todo lo que hicimos hasta ahora y lo que falta. Tengo una fe absoluta de que harán una gestión que pondrá a River más alto todavía", aseguró D'Onofrio en el Sum del estadio Monumental.

"Hace ocho años quienes trabajamos para tener un proyecto para River teníamos la intención de cumplir para que River vuelva a ser River. La situación no era buena en el club y cumplimos 11 objetivos", declaró D'Onofrio acompañado del presidente electo, Jorge Brito; el secretario técnico, Enzo Francescoli y otros dirigentes.

Los 11 objetivos de la gestión de D'Onofrio fueron: honestidad y transparencia; seguridad de los socios; planificación de infraestructura; potenciar la marca River; un modelo económico financiero sustentable; gestión eficiente; familias a la cancha; River social, deportivo y económico; divisiones juveniles; fútbol profesional y River federal.

"Desde el 2019 terminamos con quienes venían a delinquir. Eso no quita que no vengan con bombos, sino que no vengan a delinquir y en estos años lo hemos logrado. Con trabajo de tecnología para identificar a quienes pueden entrar", apuntó el actual titular del flamante campeón del fútbol argentino.

"Renovamos con Adidas un contrato importante y con Socios.com firmaremos hoy, y eso será importante también para las arcas del club", señaló D'Onofrio.

Francescoli, quien se retiró antes por un compromiso previo, aportó su experiencia en los dos ciclos de D'Onofrio: "Siempre traté de ser simple y no complicarme la vida. Cuánto más simple se hacen las cosas, mejor es. Lo más importante de River es el fútbol, pero lo más importante es el escudo. Las personas estamos de paso y en mi gestión traté de que todos sean parte, como ex jugadores. Hay muchos compañeros atrás como Marcelo Gallardo que se involucró en todo el fútbol profesional y de inferiores. Hay cosas para ajustar. Hay muchos jugadores que son del club y hay que seguir trabajando".

Por su parte, Mariano Taratuty, presidente de Obras e Infraestructura de River, enumeró algunos de los problemas que encontraron luego de la gestión de Daniel Passarella como Presidente.

"En los clubes, la infraestructura no tiene mucha importancia en el presupuesto pero en River fue diferente. Menciono lo que no se ve. En el colegio había vidrios rotos y goteras. No había agua caliente en varios sectores del club. La iluminación estaba al 50%. El sistema de incendio tenía fallas. Las piletas no funcionaban con 30 capas de pintura. La pileta olímpica tenía peligro de derrumbe. El club no tenía para rayos y River Camp, tampoco. El campo de juego no tenía riego", indicó Taratuty.

El informe completo de la gestión 2013-2021 está en la página oficial del club.