River logró el pase a octavos y quedó segundo luego de una esforzada victoria

River Plate logró, este martes, el pase a octavos de final de la Copa Libertadores con un triunfo 2-0 ante The Strongest de Bolivia, en la última fecha del grupo D. Con esta victoria, el club de Nuñez quedó segundo en su zona, detrás de Fluminense de Brasil.

Durante el partido que le permitió la clasificación, River sufrió desconexión en sus líneas con actuaciones individuales discretas. Al inicio, sin embargo, mostró intensidad, con posesión de la pelota y protagonismo. Logró atacar a The Strongest y su primera llegada se dio con un remate cruzado de Nicolás De La Cruz que el arquero Guillermo Viscarra desvió y mandó a córner.

El primer gol llegó de la mano de Rodrigo Aliendro. El ex jugador de Colón recibió en la entrada del área un pase de De La Cruz y colocó la pelota junto al palo izquierdo.

The Strongest no se quedó atrás y, si bien pudo haber empatado el partido con una jugada del argentino Luciano Ursino, ex Temperley, no lo logró porque Robert Rojas logró desviarlo. A la media hora de juego, el equipo visitante volvió a tener dos oportunidades: primero con el remate de media distancia de Enrique Triverio y, luego, con el tiro de Eugenio Isnaldo, ex Defensa y Justicia, que pasó por arriba del travesaño.

Durante el segundo tiempo, River volvió a mostrar error, especialmente con De La Cruz y Enzo Pérez. Recién con el ingreso de Pablo Solari y Miguel Borja, el equipo recuperó su peso ofensivo. Fue precisamente con el segundo que el club de Nuñez logró un nuevo gol. El colombiano estuvo oportuno para corregir la dirección de la pelota en el intento de Solari, después del remate de Barco que fue desviado por Viscarra.

