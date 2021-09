Rosario Central tiene más socios que la capacidad del Gigante de Arroyito

Rosario Central tiene un padrón de casi 60 mil socios, que depurado de los morosos -muchos de los cuales ahora volverán a pagar- quedan más de 40 mil en condiciones de ingresar al Gigante de Arroyito, motivo por el cual el club autorizará sólo a los asociados y no venderá entradas a no socios.

"El anuncio fue sorpresivo, así que estamos evaluando cómo lo instrumentaremos. Lo único seguro hasta ahora es que Central no venderá entradas a no socios porque tiene casi 60 mil socios, de los cuales hay más de 40 mil en condiciones de entrar al estadio", dijo a Télam un vocero del club del barrio de Arroyito.

En este sentido, el portavoz "auriazul" señaló que "primero tenemos que saber cuántas localidades habilita la Municipalidad (de Rosario), que serán unas 20 mil, y después los ministerios de Salud y de Seguridad deben informarnos cómo instrumentaremos las burbujas de aislamiento en la tribuna popular, a diferencia de la platea, en donde se dejará un asiento libre entre cada espectador".

El club "canalla" dará prioridad a los socios que tienen la cuota al día y a los abonados a plateas. "Pero no podemos adelantar cómo vamos a instrumentar el ingreso, que es complejo para los clubes con una gran convocatoria como Central, así que hasta ahora lo único seguro es que no va a haber venta de entradas para no socios", indicó el allegado a la dirigencia auriazul.