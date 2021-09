"La salida de Messi no me preocupa", afirmó el presidente de la liga española

El español Javier Tebas, presidente de la liga de su país, afirmó este martes que no le preocupa "la salida" de Lionel Messi aL París Saint Germain de Francia y resaltó que tienen al brasileño Vinicius Junior como figura con la camiseta de Real Madrid.

"Nadie es imprescindible, me preocupa trabajar en crecer. La salida de Messi no me preocupa, al igual que la de Sergio Ramos. Claro que los echaremos de menos como pasó con Cristiano Ronaldo", apuntó el directivo en la presentación del álbum de figuritas de "LaLiga".

“Se fueron Cristiano y Neymar y parecía una catástrofe, así como pasará con Messi, no me preocupa nada. Nosotros tenemos a jugadores jóvenes como Vinicius“, reiteró.

Tebas quedó en el ojo de la tormenta tras la salida del astro argentino y fue acusado, al igual que el presidente de Barcelona, Joan Laporta, por los hinchas de haberlo echado.

Además, el directivo aprovechó y criticó la posición de PSG, que gastó mucho dinero en los últimos mercados de pases.

“Actualmente el PSG gasta más de 500 millones de euros en salarios, con las pérdidas por el Covid y la disminución en los ingresos de televisión en Francia, eso es insostenible”, cerró.