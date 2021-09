Sorpresiva caída de Peñarol frente a Paranense en Montevideo por la Sudamericana

Peñarol cayó sorpresivamente esta noche frente a Atlético Paranaense por 2 a 1, en su estadio Campeón del Siglo, de Montevideo, en el partido correspondiente a la ida de una de las llaves de la semifinales de la Copa Sudamericana 2021.

Los 'mirasoles' cayeron a causa de sendas sorpresivas definiciones de David Terans, con un certero cabezazo a los 2 minutos del primer tiempo, y de Pedro Rocha, con un violento remate bajo desde 25 metros a los 30 del segundo.

Para el conjunto local marcó el empate transitorio Agustín Álvarez Martínez, el delantero que más inquietó a la defensa visitante, a los 22 minutos de la primera etapa.

Paranaense, mejor afirmado en el campo y con juego más equilibrado, supo imponerse porque llegó al gol en los momentos más oportunos, alcanzando dos conversiones como visitante que pueden ser fundamentales para la definición de la clasificación.

Peñarol, que contó con los ingresos en el segundo tiempo de los volantes argentinos Damián Musto (ex San Lorenzo, Quilmes y Rosario Central) y Nicolás Gaitán (ex Boca Juniors), más el delantero Ariel Nahuelpan (ex Nueva Chicago y Tigre), lejos estuvo del mejor rendimiento que había mostrado hasta el momento en el torneo, con falencias en defensa como en ataque.

La revancha se jugará en Curitiba, Brasil, el próximo jueves 30. La otra llave, que tuvo el éxito del brasileño Bragantino ante Libertad, de Paraguay 2-0 en la ida jugada anoche, se definirá en Asunción el venidero miércoles 29.