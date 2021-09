Sud América, del DT Biaggio y con gol de Mouche, venció a Villa Española en Uruguay

Sud América, conducido por el argentino Claudio Biaggio y con gol de su compatriota el delantero Pablo Mouche, venció hoy a Villa Española por 2 a 1, en condición de visitante, en la continuidad de la segunda fecha del torneo Clausura de la liga uruguaya.

El exatacante de Boca Juniors, Lanús y Banfield, entre otros, señaló la apertura para el vencedor a los 7m del segundo tiempo; el local Jorge Ramírez aumentó la ventaja a los 30m y al cuarto minuto adicionado al final, Pablo Silva descontó para el local.

Además de Mouche, en Sud América tuvo concurso titular el volante Tomás Andrade (ex River Plate y Argentinos Juniors).

En otro encuentro de la jornada, el exdelantero de Aldosivi Lucas Di Yorio marcó la apertura para Cerro Largo, que de visitante igualó en un gol con Cerrito, cuyo tanto lo señaló Federico Rodríguez, según lo consignado por el sitio 'Flashscore'.

En el elenco triunfador ingresó en el segundo tiempo el volante Augusto Max (ex Atlético Tucumán y Quilmes); en cambio, entre los suplentes sin ingreso se mantuvo el zaguero Ignacio Vázquez (ex All Boys y Belgrano de Córdoba).

La segunda fecha proseguirá mañana con Liverpool (U)-River Plate (U); Nacional-Progreso; y City Torque-Plaza Colonia. El cierre será el lunes con Deportivo Maldonado-Wanderers (U).