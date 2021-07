Sudamérica, a cargo de Claudio Biaggio, cayó ante el líder Plaza Colonia en Uruguay

Sudamérica, a cargo del director técnico argentino Claudio Biaggio, cayó esta tarde en su visita a Plaza Colonia por 1 a 0, por la décima fecha del torneo Apertura de la liga uruguaya, que lidera el lidera el vencedor con 23 unidades.

Leandro Surh, muy cerca del final, le dio la victoria a Plaza Colonia, que desperdició un tiro penal ejecutado por el brasileño Diogo de Oliveira Barbosa, en el primer tiempo.

El 'Pampa' le ofreció titularidad en el visitante a sus compatriotas el volante Tomás Andrade (ex River Plate) y el delantero Pablo Mouche (ex Boca Juniors, Lanús y Banfield, entre otros); mientras que su equipo tampoco pudo convertir un tiro penal ejecutado por Marcos Camarda en la segunda etapa.

En el primer turno, Villa Española abandonó la última posición al superar de local a Deportivo Maldonado por 2 a 0, con el doblete de Facundo Tancredi, en el segundo tiempo, de acuerdo al detalle del sitio Flashscore.

El equipo triunfador ahora suma 6 puntos y le sacó 2 de ventaja al colista Boston River; mientras que el visitante, que se mantiene en la medianía de la tabla, con 8, contó con la presencia titular del arquero Danilo Lerda (ex Talleres de Córdoba); y los delanteros Tomas Conechny (ex San Lorenzo) y Hernán Toledo (ex Vélez, Lanús y Banfield).

En el último encuentro de este sábado, River Plate venció a Wanderers por 2 a 1 con lo que pasó a la segunda ubicación con 20 puntos, junto a Nacional.

Matías Arezo y Thiago Borbas Silva marcaron para el vencedor; y Nicolás Quagliata descontó para el conjunto que ofició de local, que en la plantilla inicial presentó al delantero Hernán Rivero (ex All Boys).

La décima fecha continuará mañana con estos partidos: Boston River - Cerro Largo; Fenix (U) - Progreso; City Torque - Nacional y Peñarol - Cerrito. El lunes cerrarán Rentistas -Liverpool (U).

Principales posiciones: Plaza Colonia, 23 puntos; Nacional y River Plate (U), 20; Liverpool (U), 19; City Torque, 15; Peñarol y Wanderers (U),14; Dep Maldonado, 12.