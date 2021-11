Unión vence en Santa Fe a Atlético Tucumán y se mete en zona de Copa Sudamericana

Unión de Santa Fe logró esta tarde una incuestionable y merecida victoria ante Atlético Tucumán, al que lo venció en su estadio por 3 a 0 en encuentro por la vigesimotercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol de Primera División, que le permite meterse en puestos de clasificación para la próxima Copa Sudamericana, gracias un "triplete" de Juan Manuel García.

El partido se llevó a cabo en el estadio 15 de abril, en la capital santafesina, y los tantos de Unión fueron anotados por Juan Manuel García, en tres ocasiones, dos en el período inicial y el primero de tiro penal; y el último, de cabeza, en la segunda etapa.

Unión fue un justo y claro vencedor, debido a que dominó el juego de comienzo a fin, se lució en varios pasajes del encuentro y arrinconó a esta floja versión de Atlético contra el arco de Cristian Lucchetti, quien resistió los embates del "Tatengue" durante más de media hora, hasta que llegó la apertura del marcador.

A los 33 minutos, precisamente Lucchetti derribó en la entrada del área grande a Juan Nardoni en el intento por cortar un ataque de Unión: penal, bien sancionado por el juez Nazareno Arasa y convertido por Juan Manuel García, con un tiro bajo al palo derecho del arquero, quien eligió el otro sector.

El tanto del local no hizo variar el trámite del cotejo y Unión siguió con el control del juego y alcanzó el segundo a los 39 minutos, tras una muy buena maniobra ofensiva, un desborde de Gastón González por izquierda, para ejecutar centro atrás y cederle el gol a Juan Manuel García, quien debajo de los tres palos la envió a la red y puso el 2 a 0.

La parte final continuó con predominio de los santafesinos, quienes hicieron correr la pelota y establecieron claras diferencias ante este flojísimo Atlético, ya sin entrenador por la renuncia en la semana de Pablo Guiñazú y con Martín Anastacio como DT interino.

A las 7 minutos, Juan Manuel García marcó el tercero, se quedó la pelota del partido y, de cabeza, tras un tiro libre de Imanol Machuca, estableció el lapidario 3 a 0 final, que no fue más amplio por el palo y varias intervenciones de Lucchetti.

Con este resultado, Unión suma 31 unidades, está decimotercero y se ubica, por el momento, en la última plaza de clasificación para la Copa Sudamericana del 2022; por el contrario, el "Decano" tucumano se quedó con 23 puntos, a dos del último Arsenal de Sarandí y en la vigesimotercera ubicación de la tabla.

En la próxima jornada, la vigesimocuarta, Unión visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero, el viernes desde las 19.15; mientras que Atlético se presentará nuevamente en Santa Fe contra Colón, en el mismo día y horario.

- Síntesis -

Unión (Santa Fe): Sebastián Moyano; Brian Blasi, Franco Calderón, Emanuel Brítez y Claudio Corvalán; Ezequiel Roldán, Juan Portillo y Juan Nardoni; Imanol Machuca, Juan Manuel García y Gastón González. DT: Gustavo Munúa.

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Mauro Osores, Yonathan Cabral y Gabriel Risso Patrón; Ramiro Ruíz Rodríguez, Leonardo Heredia, Cristian Erbes, Abel Bustos y Ramiro Carrera; y Augusto Lotti. DT: Martín Anastacio.

Goles en el primer tiempo: 33m. Juan Manuel García (U), de tiro penal, y 39m. Juan Manuel García (U).

Gol en el segundo tiempo: 7m. Juan Manuel García (U).

Cambios: en el segundo tiempo, 11m. Jaoquín Pereyra por Cristian Erbes (AT) y Renzo Tesuri por Ramiro Carrera (AT); 13m. Nicolás Cordero por Juan Manuel García (U) y Nicolás Peñailillo por Gastón González (U); 19m. Cristian Menendez por Augusto Lotti (AT); 34m. Mauro Pittón por Juan Portillo (U) y Marco Borgnino Juan Nardoni (U); 37m. N. Laméndola por Leonardo Heredia (AT) y Óscar Benítez por Ramiro Ruíz Rodriguez (AT); y 42m. Lucas Esquivel por Claudio Corvalán (AT).

Amonestados: Abel Bustos (AT), Ramiro Carrera (AT), Cristian Erbes (AT), Juan Portillo (U), Yonathan Cabral (AT) y Ramiro Ruíz Rodríguez (AT).

Árbitro: Nazareno Arasa.

Estadio: Unión de Santa Fe.